El juez del voto particular a 'La Manada' fue suspendido por una falta muy grave en 2001

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sancionó en julio de 2001 por retrasos injustificados y reiterados en sus funciones al magistrado Ricardo Javier González, a quien suspendió seis meses por falta muy grave, según han informado fuentes del órgano de gobierno de los jueces. Entre otros retrasos, el magistrado, autor de un voto particular en la sentencia de La Manada, tardó 14 meses en redactar un fallo sobre divorcio. Ricardo Javier González pedía en su voto discrepante la absolución de los cinco integrantes de La Manada, que han sido condenados por abusos sexuales, y no por agresión o violación, a una joven madrileña durante los Sanfermines de 2016.

En el referido expediente del CGPJ se tuvieron en cuenta otras sanciones seguidas contra este magistrado, entonces juez de primera instancia de Bilbao. La resolución del CGPJ de 2001 fue confirmada por sentencia del Supremo en noviembre de 2003. Las citadas sanciones previas a la suspensión se concretaron en multas por retrasos cometidos en los últimos años de la década de los 90. Fuentes del Consejo General del Poder Judicial han informado hoy a Efe de que el juez González no ha sido expedientado o sancionado en los últimos cuatro años.

Esta información se ha conocido después de que el ministro de Justicia, Rafael Catalá, hiciera esta mañana unas soprendentes declaraciones en las que ha apuntado a que "todos" saben que "tiene algún problema singular". Asimismo ha opinado que el Consejo General del Poder Judicial debía haber actuado de manera preventiva. "La labor del Consejo es asegurar que quien ejerce la jurisdicción está en pleno ejercicio de sus facultades". Las declaraciones de Catalá han ocasionado un gran malestar en el estamento judicial. Los jueces y magistrados de Navarra han emitido un comunicado en el que han solicitado la "inmedita dimisión" del ministro. Está firmado por los jueces y magistrados de Navarra y de las secciones territoriales de las asociaciones judiciales Asociación Profesional de la Magistratura, Jueces y Juezas para la Democracia, Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente.

También se han mostrado muy críticos desde Ciudadanos. En rueda de prensa en la sede nacional de Ciudadanos, Villegas ha criticado duramente a Catalá. Según Villegas, no es la primera vez que el ministro hace declaraciones con las que "demuestra poco respeto por la separación de poderes" y, de hecho, ha recordado que ha sido reprobado en el Congreso precisamente por esa actitud. "Lo que no se puede hacer es señalar a los jueces personalmente y decirle lo que tiene que hacer o lo que no tiene que hacer al CGPJ", ha recalcado. Y es que, para Villegas, se puede estar o no de acuerdo con las decisiones judiciales, y se pueden criticar, pero los políticos, y menos aún el ministro de Justicia, no pueden atacar directamente a los jueces ni tratar de interferir en el trabajo del Poder Judicial.