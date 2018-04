¿Cuáles son los plazos para la revisión de la sentencia de 'La Manada'?

Aún no se ha dicho la última palabra en el polémico caso de la sentencia a 'La Manada', que ha provocado una oleada de indignación social e incluso ha abierto la posibilidad de reforma del Código Penal. La batalla legal puede dilatarse durante muchos meses antes de que la sentencia sea firme, es decir, que no se pueda recurrir. De momento, las partes ya han anunciado su intención de apèlar a una instancia superior, la primera de las cuales será el Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN). El plazo para presentar el recurso es de diez días a partir de el pasado jueves, cuando se dio a conocer la sentencia. Una vez que este organismo reciba los recursos, algo que no es inmediato y que habitualmente se prolonga durante unos dos meses, el TSJN suele tardar alrededor de otros dos meses en dictar sentencia. Es decir, puede haber una nueva resolución en un plazo de cuatro meses.

Las protestas se han sucedido durante todo el fin de semana desde que se diera a conocer la sentencia. (EFE)

La nueva resolución que emita este tribunal puede reconocer la "agresión sexual" que piden las acusaciones y elevar así la pena, que de momento es de nueve años de prisión. La sentencia que se dio a conocer el pasado jueves, aunque daba credibilidad al relato de los hechos proporcionado por la víctima e incluso hablababa de una situación que "le produjo estupor y le hizo adoptar una actitud de sometimiento y pasividad" rebajaba la calificación penal a abuso al entender que no se había producido violencia o intimidación. Sin embargo, también podría atender los argumentos de la defensa, que siguen pidiendon la absolución y que ven su posición reforzada por el voto particular del juez Ricardo González, quien asegura haber visto en el vídeo una situación de "jolgorio" y no reconocía más delito que el hurto del móvil. Sea como fuere, la batalla legal aún se prolongará un nuevo capítulo antes de que las partes agoten sus posibilidades: hasta el Tribunal Supremo.

El plazo en el que puede resolverse un recurso ante el Tribunal Supremo, la última instancia judicial antes de que la sentencia sea firme, pueden variar mucho. No obstante, según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la duración media en la resolución de los litgios se sitúa ahora mismo en torno al año. Es decir, en total , podría transcurrir al menos un año y cuatro meses antes de que haya una sentencia definitiva sobre lo sucedido aquella noche de los Sanfermines de 2016. Un tiempo en el que lo más probable es que los cinco jóvenes permanezcan en prisión preventiva, dado que ya hay una sentencia condenatoria y que se trata de un delito contra la libertad sexual, si bien este tiempo (y el que ya han pasado en la cárcel), se les descontaría de los años de prisión que establezca finalmente la condena.

Los abogados de la víctima de 'La Manada' confirmaron este sábado la disposición de su clienta a recurrir. Antes de ese momento, segén revelaron, la joven había tenido dudas. Carlos Bacaicoa, uno e sus abogados, explicó el pasado viernes que las víctimas de este tipo de delitos a menudo piensan que olvidarse del proceso judicial puede ayudarlas en su recuperación personal."La hemos convencido", confirmaba por fin el mismo abogado en declaraciones al programa de televisión 'La Nit a 8tv' el fin de semana. "Tal y como se ha puesto la calle se vería muy raro que no recurriésemos la sentencia". Las protestas se han sucedfido desde que se diera a conocer el fallo el pasado jueves, e incluso han traspasado fronteras. Este domingo 200 personas protestaron al grito de "no es abuso, es violación" a los pies de la emblemática torre Eiffel.