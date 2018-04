Las protestas contra la sentencia de 'La Manada' llegan a París

Unas 200 personas se han manifestado este domingo en París, frente a la emblemática torre Eiffel, para protestar contra la sentencia a los cinco integrantes del autodenominado grupo La Manada, condenados por abuso sexual pero no por violación a una joven en las fiestas de San Fermín de 2016. "No es abuso, es violación", ha sido el grito protagonistas de los integrantes, la mayor parte de origen español, que se reunieron en una lluviosa mañana en la explanada del Trocadero, frente al famoso monumento.

La manifestaciones contra la sentencia de 'La Manada' llegan a París (EFE)

"No podíamos quedarnos sin hacer nada ante esta sentencia y, sobre todo, queríamos mostrar nuestro apoyo a la víctima", afirmó a Efe Georgina Cupido, profesora de instituto en París y una de las convocantes de la manifestación. Cupido leyó un manifiesto, en francés y en español, en el que mostraba su repulsa con la decisión de los jueces. El manifiesto quiso también apoyar "a las cientos de miles de personas que se manifiestan en las calles españolas".

"No entendemos como se puede entender que los hechos no sean considerados como una violación. No nos podemos callar ante esa injusticia", afirmó tras el acto. Aseguró que la sentencia "ha creado un gran malestar entre todas las mujeres, más allá de la frontera española" y también entre la comunidad de españolas residente en Francia. "En noviembre convocamos una manifestación durante el juicio y apenas éramos 20. El pasado jueves ya fuimos alguna más y hoy nos ha sorprendido la respuesta de la gente. Es la prueba de que no nos queremos callar", aseguró.

Una de las manifestaciones que han tenido lugar en Pamplona contra la sentencia de 'La Manada' (Gtresonline)

Desde que se conoció la sentencia, miles de personas han salido a las calles de muchas ciudades de España para mostrar su desacuerdo respecto a la sentencia de 'La Manada'. Este mismo sábado se supo que la víctima de los cinco jóvenes sí recurrirá finalmente el veredicto de la Justicia. "Tal y como se ha puesto la calle se vería muy raro que no recurriésemos la sentencia", explicaba Carlos Bacaicoa, que defiende a la joven junto al abogado Miguel Ángel Morán, en declaraciones al programa de televisión 'La Nit a 8tv'.

Fiscalía, acusación particular y las acusaciones populares ejercidas por el Ayuntamiento de Pamplona y el Gobierno de Navarra pedirán que los hechos ocurridos en la madrugada del 7 de julio de 2016 en un portal de Pamplona sean calificados como agresión sexual ya que la propia sentencia admite probado el "sometimiento" de la joven. Por su parte, las defensas de los cinco procesados reclamarán para sus clientes la absolución, para lo que se sienten respaldados por el voto particular que en ese mismo sentido emitió uno de los tres jueces de la Sección Segunda de la Audiencia de Navarra.