La viral respuesta de las Carmelitas de Hondarribia a la sentencia de la Manada

Miles de personas han salido a la calle en los dos últimos días en señal de repulsa desde que se hiciera público el fallo del juez sobre la presunta violación de los cinco integrantes de La Manada a una joven durante las fiestas de San Fermín en el año 2016. Según la sentencia, los individuos están condenados a 9 años de prisión por un dilo de abuso sexual y no por agresión sexual, un hecho que ha despertado ampollas en gran parte de la sociedad. A esas protestas se han sumado, a pesar de su condición de clausura, la congregación de las Carmelitas de Hondarribia, dependientes de la diócesis de San Sebastián, que han querido lanzar un mensaje de apoyo hacia la víctima de La Manada y el rechazo hacia la sentencia que se dio a conocer el pasado jueves. El mensaje, publicado a través de Facebook ya ha logrado más de 8.000 reacciones y se ha compartido más de 10.000 veces.

RELACIONADO: Toda la información sobre este mediático caso que ha mantenido en vilo a España

El mensaje que ha tenido gran calada en las redes es el siguiente:

“Nosotras vivimos en clausura, llevamos un hábito casi hasta los tobillos, no salimos de noche (más que a Urgencias), no vamos a fiestas, no ingerimos alcohol y hemos hecho voto de castidad. Es una opción que no nos hace mejores ni peores que nadie, aunque paradójicamente nos haga más libres y felices que a muchxs. Y porque es una opción LIBRE, defenderemos con todos los medios a nuestro alcance (este es uno) el derecho de todas las mujeres a hacer LIBREMENTE lo contrario sin que sean juzgadas, violadas, amedrentadas, asesinadas o humilladas por ello. HERMANA, YO SÍ TE CREO”.

Una imagen de las Carmelitas de Hondarribia (Patricia Carmelitas Hondarribia Noya/Facebook)

La hermana Patricia, autora del mensaje, ha explicado en ‘La SER’ que aunque “no solemos asomarnos mucho a Facebook ni a las redes sociales”, si que “tenemos responsabilidad con nuestras palabras y también con nuestros silencios”. La monja reconoce que “es fácil empatizar con esta chica asustada y nos ha sorprendido la falta de empatía en la sentecia”, señalaba. También ha recalcado que todas ellas defienden la libertad de cualquier mujer para elegir su camino. “Las mujeres son libres y sus opciones son respetables sean las que sean”.