La protesta 'no es abuso, es violación' vuelve a Pamplona 24 horas después

Cientos de personas, muchas de ellas mujeres jóvenes, se han vuelto a congregar este viernes frente al Palacio de Justicia de Navarra al grito de "no es abuso, es violación", un día después de la lectura pública de la sentencia de La Manada y tras la oleada de manifestaciones de indignación por toda España. Se trata de una convocatoria realizada a través de las redes sociales por colectivos feministas, que ha estado encabezada por una pancarta en la que se podía leer: "No es no. Justicia".

Imagen de la protesta que ha tenido lugar en la mañana de este viernes en Pamplona (EFE)

Además, los asistentes también han coreado consignas como: "Esto sí es terrorismo", "esta justicia es una mierda", "si tocan a una, nos tocan a todas", además de mostrar manos rojas y carteles morados con frases como "tranquila, hermana, somos tu manada", "no quiero sobrevivir, quiero vivir", "ni una más, yo te creo", "ármate mujer, inicia la revolución"; y han pedido la inhabilitación del magistrado que emitió un voto particular pidiendo la absolución de los acusados.

Entre los presentes se encontraba la concejal de Igualdad del Ayuntamiento de Pamplona, Laura Berro, que en declaraciones a Efe ha señalado que "la justicia ha demostrado, una vez más, que tiene un doble rasero bastante increíble y que es patriarcal". Asimismo, la edil ha subrayado que "no solamente por la sentencia, sino también por cómo se cuestiona la palabra de las mujeres durante el proceso judicial" y ha sostenido que "no tiene ningún sentido no entender como intimidación que cinco hombres de complexión fuerte arrinconen a una mujer en un portal".

Entre los asistentes, también se encontraba un grupo de estudiantes de derecho, como Ane Criado, de 19 años, quien ha explicado que habían acudido al estar "indignadas" con la sentencia y al vivir en "un marco social de machismo y poca protección a las mujeres". La misma opinión compartían Ángela Díez, de 23 años, que apoyaba la concentración para "luchar contra esta injusticia" o Patricia Oroz, de 31 años, que consideraba que debía acudir "para defender nuestros derechos como mujer y dar ejemplos a nuestras hijas".

También numerosos hombres han secundado el acto de protesta, como es el caso del estudiante Íñigo Martínez, que había acudido junto con compañeros de su instituto, y que ha lamentado que "todavía no está extendido que los hombres vengan a apoyar a las mujeres".

LAS PROTESTAS SE HAN EXTENDIDO POR ESPAÑA

En Barcelona, según fuentes de la Guardia Urbana, decenas de personas han cortado la avenida Diagonal en protesta por la sentencia, lo que ha obligado también a cortar la circulación de coches, autobuses y tranvía. Asimismo, los valencianos también han vuelto a salir a la calle para mostrar su indignación y se han concentrado frente a la Ciudad de la Justicia de Valencia, con una gran pancarta en la que se leía: 'No es abuso es violación'. Los asistentes han clamado contra los magistrados del tribunal que juzgó a los acusados con gritos de "estos jueces no nos representan" y han mostrado su apoyo a la víctima: "Tranquila hermana, esta es tu manada".

Los cientos de asistentes, de todas las edades, llevaban fotos de los cinco condenados que han roto entre fuertes aplausos. Asimismo, llevaban una fotografía del magistrado Ricardo González, que emitió un voto particular en el que pedía la absolución de los condenados y en el que recoge que la joven pudo haber sentido excitación sexual. En este sentido, contra él se han dirigido gritos como "este juez es un violador" o "a este juez nos lo vamos a cargar" y han reclamado su inhabilitación. "Esta sentencia es una vergüenza", "esta Justicia es una mierda"; "estos jueces no nos representan"; "esta batalla la vamos a ganar", han sido algunos de los gritos que han coreado con las manos alzadas.

En San Sebastián, cerca de un millar de personas se han concentrado frente a los juzgados de Atotxa mostrando su indignación. Convocada por los colectivos feministas, la concentración ha comenzado pasadas las doce del mediodía en la plaza Teresa de Calcuta de la capital guipuzcoana tras unas pancartas con los lemas en euskera 'No es abuso. Es violación. Justicia patriarcal a la hoguera' y llamando a hacer frente a la violencia machista. Entre las personas concentradas se encontraban representantes políticos y sindicales como los ediles de EH Bildu en el Ayuntamiento de San Sebastián Josu Ruiz, Amaia Almirall o Naiara Sampedro; la coordinadora de Ezker Batua-IU en Gipuzkoa, Arantza González; o la secretaria general de LAB, Garbiñe Aranburu. También ha estado presente la expresa Sara Majarenas.

Frente a los juzgados de la calle Buenos Aires en Bilbao también se han concentrado más de un millar de personas, la mayoría mujeres, que han advertido de que se trata de un fallo que acrecienta "la indefensión" que padecen las mujeres. Además, en el resto del País Vasco, varios colectivos feministas han convocado a las 12.00 horas ante los juzgados y ayuntamientos de la comunidad actos de protesta por un fallo que todas las partes han anunciado recurrirán y que las convocantes de las movilizaciones han considerado "no se trata de un caso aislado".