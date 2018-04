Trump mantendrá ocultas hasta 2021 miles de páginas sobre el asesinato de Kennedy

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha ordenado este viernes mantener censurados hasta 2021 miles de extractos de documentos sobre el asesinato de John F. Kennedy, puesto que, según ha dicho, hay preocupaciones de "seguridad nacional" que le impiden cumplir su promesa de divulgar íntegramente "todos" los archivos sobre el caso. Y es que, en la mañana de este viernes, los Archivos Nacionales de EE.UU. han publicado 19.045 documentos nunca vistos sobre dicho suceso histórico, que completan la última de entrega de un total de otros 47.217 divulgados desde el pasado mes de octubre, exceptuando los 15.834 que Trump ha censurado por motivos de seguridad. Asimismo, otros 520 archivos permanecieron en secreto por otras razones, incluida la presencia de materiales judiciales que necesitan la autorización de un magistrado.

El asesinado presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy (EFE)

En octubre, Trump autorizó que los Archivos Nacionales sacasen a la luz miles de documentos hasta entonces inéditos sobre el magnicidio, pero decidió retener algunos de ellos debido a las presiones de la CIA y del Buró Federal de Investigaciones (FBI). Entonces, el presidente de Estados Unidos prometió que acabaría publicando "todos" los archivos sobre el asesinato de ese presidente, y dio seis meses a su Gobierno, hasta este viernes, para que revisara las razones por las que habían decidido mantener ocultos ciertos documentos y minimizaran los extractos censurados con el fin de publicarlos cuanto antes.

RELACIONADO: John F. Kennedy, cien años de un mito que todavía sigue vivo

No obstante, en una carta enviada a los miembros de su gabinete, Trump ha dicho hoy que está "de acuerdo con la recomendación" del director de los Archivos Nacionales de EE.UU., David Ferriero, de que "seguir reteniendo [cierta información] es necesario", y ha decretado que siga oculta hasta "como tarde el 26 de octubre de 2021". Trump ha justificado así los extractos censurados por la necesidad de "proteger contra un daño identificable contra la seguridad nacional, la aplicación de la ley o la política exterior [de EE.UU.] que es de tal gravedad que supera el interés público en la publicación inmediata" de esas páginas. Además, ha ordenado "a las agencias [federales] que revisen de nuevo cada uno de los extractos censurados a lo largo de los próximos tres años" y que publiquen lo máximo posible.

Por su parte, a la CIA y al FBI les preocupa que los archivos censurados expongan "la identidad de individuos" que fueron sus "informantes" y que pueden seguir vivos hoy; y que detallen "actividades que se llevaron a cabo con el apoyo de organizaciones extranjeras aliadas", según explicaron el pasado mes de octubre fuentes oficiales a los periodistas. Por otro lado, con la excepción de los documentos aún censurados, los historiadores y expertos en Kennedy no creen que las páginas que se han publicado en los últimos meses contengan ningún bombazo. Eso se debe a que un comité especial ya revisó hace dos décadas esos mismos documentos y clasificó la mayoría como "no relevantes", por no estar directamente vinculados al asesinato.

RELACIONADO: Desclasifican más de 10.000 documentos sobre el asesinato de John F. Kennedy

No obstante, una ley estadounidense de 1992 ordenó al Gobierno publicar todos los archivos inéditos sobre el caso en un plazo de 25 años, que se cumplió el pasado octubre, cuando Trump decretó su divulgación gradual con ciertas excepciones. Muchos esperaban que Trump publicara todos los archivos dada su afinidad a las teorías de la conspiración: hace años acusó al expresidente Barack Obama de no haber nacido en EE.UU., y en 2016 sugirió que el padre del senador republicano Ted Cruz tuvo algo que ver con Lee Harvey Oswald, el presunto asesino de Kennedy.