Así ha recibido la víctima de 'La Manada' la polémica sentencia del juicio

El abogado de la víctima de 'La Manada' Carlos Bacaicoa ha revelado cuál ha sido la reacción de su cliente al conocer la polémica sentencia que condena a los cinco acusados a nueve años de prisión por abuso sexual, pero descarta el delito de agresión. Según su representante legal se encuentra "muy decepcionada" y aún no ha confirmado con sus abogados (la acusación particular la lleva conjuntamente otro letrado, Miguel Ángel Morán) su decisión de recurrir. "Tenemos que hablar con ella (...) Nosotros somos de la opinión de que hay que recurrir, pero en un caso como este es más conveniente que nunca hablar con nuestra clienta", ha dicho esta mañana en una entrevista en la Cadena Cope.

Carlos Bacaicoa, uno de los abogados de la acusación particular (EFE).

En una intervención posterior en el Programa de AR, en Telecinco, ha explicado que, a pesar de que la conversación en profundidad aún está pendiente, tiene la impresión de que ahora mismo la joven "es proclive a recurrir". En los últimos meses les decía sin embargo que si la sentencia no era favorable prefería dejarlo estar, por lo que se habría producido un cambio de opinión. Bacaicoa ha señalado que las víctimas de este tipo de delitos a menudo creen que se van a recuperar antes si cierran el capítulo judicial. "Yo creo que erróneamente", puntualizaba.

El relato de los hechos reconocido en la propia sentencia admite que la víctima "se sintió impresionada y sin capacidad de reacción" al encontrarse "en el lugar recóndito y angosto, con una sola salida, rodeada por cinco varones, de edades muy superiores y fuerte complexión". Incluso reconoce que la situación "le produjo estupor y le hizo adoptar una actitud de sometimiento y pasividad, determinándole a hacer lo que los procesados le decían que hiciera, manteniendo la mayor parte del tiempo los ojos cerrados". Dado este relato el abogado ha subrayado que para él "la intimidación está clarísima" y en este sentido creee que hay un error en el tipo penal aplicado.

Bacaicoa, que no ha entrado a valorar "el desafortunado voto particular" del magistrado Ricardo González, ha contado que ya se esperaban esa absolución por los comentarios y las preguntas que formuló este juez en la sala durante la celebración del juicio. Ha señalado que González "tiene una mentalidad que puede ser peligrosa" y que ya conocían "todos" los implicados en la causa, pues es sabida su posición sobre los abusos y las agresiones por casos anteriores que se han juzgado en el Palacio de Justicia de Navarra. "Si a partir de ahora para acreditar el no consentimiento de la víctima de un delito esta tiene que mostrar una resistencia numantina con riesgo de además de ser agredida sexualmente, que sea violentada de una manera todavía más grave, físicamente y con peligro de su vida, es rizar el rizo", ha afirmado.

También la familia de la víctima ha roto su silencio para valorar la polémica sentencia. Fuentes de su entorno han declarado al medio digital 'Voz Populi' que consideran que "es muy poco" y que sí planean recurrir. El entorno más cercano de la joven que ha vivido una pesadilla desde que sucedieran los hechos, ha preferido mantenerse al margen del foco mediático, si bien en esta ocasión han querido hacer una escueta valoración de una sentencia que ha provocado una ola de indignación. Miles de personas ocupaban este jueves las plazas de las principales ciudades españolas para rechazar la sentencia y mostrar su apoyo a la víctima al grito de #YoSíTeCreo.