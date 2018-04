El ministro de Justicia se inclina por una reforma del Código Penal tras la sentencia del juicio a 'La Manada'

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha opinado también sobre la sentencia en el juicio a 'La Manada' y la polémica que ha ocasionado. El ministro ha mostrado su "respeto" por la decisión de la Audiencia de Navarra, que condenaba a los cinco jóvenes sevillanos a nueve años de prisión por abuso sexual continuado, pero los absolvía de gresión sexual. No obstante, ha puntualizado que se trata de un fallo recurrible y ha emplazado a los grupo políticos a uan reforma del Código Penal "si es conveniente".

Imagen de archivo del ministro de Justicia, Rafael Catalá. (Gtresonline)

En declaraciones a los periodistas en Córdoba, el ministro ha afirmado que "hay que revisar la legislación si en algún caso se identifica que hay alguna duda en cuanto a la aplicación de los tipos penales". Aunque ha recordado que a veces no es conveniente "legislar en caliente", el titular de Justicia se ha mostrado abierto a "revisión, reforma o reflexión" sobre el Código Penal "si es conveniente" en relación a estos delitos, cuya tipificación en el año 1995. Catalá ha insistido en que "hay que leerse la sentencia" sobre 'La Manada', porque cree que "la clave es la consideración de si ha existido violencia o intimidación o no", de modo que no se puede "entrar a la valoración de la prueba", para lo cual se ha remitido a los jueces y al tribunal, que "hay que respetar" y que "es independiente, profesional y cualificado", tras "dedicarle muchas horas a estudiar un caso tremendamente difícil, con gran impacto en la sociedad y la opinión pública".

Por ello, ve "muy conveniente que se expliquen bien los términos de la sentencia para poder entender las circunstancias", al tiempo que ha declarado que "si es precisa una reforma legislativa, nosotros estaremos dispuestos a sentarnos con los grupos para promoverla, si es lo conveniente en este caso". Aún con todo, ha enfatizado que "lo que hay que hacer es aclarar, informar e establecer bien claro que hay una sanción alta por el delito cometido, de nueve años", y por lo tanto, ha puntualizado, "los recursos podrán en su caso fortalecer esta decisión o la que consideren los tribunales superiores".

Entretanto, el ministro ha subrayado su "respeto y acatamiento a las decisiones del poder judicial, independiente", a lo que ha agregado que "es que es una sentencia que tiene recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Navarra y luego podrá ser objeto de casación ante el Tribunal Supremo", por lo que "no está dicha la última palabra", ha apostillado. Así, ha indicado que "en un Estado de Derecho una de las fortalezas es el sistema de garantías", de manera que "se podrá recurrir por quien lo considere, incluso la que dicte el TSJN", por lo que "se garantiza el derecho de las partes y la tutela y la aplicación del derecho".

No obstante, Catalá ha manifiesto que "la sentencia reconoce que se ha cometido un delito, que hay una víctima, una persona sobre la que se ha atentado contra su integridad sexual", a la vez que ha apuntado que "se está en una cuestión de si ha habido violencia e intimidación o no la ha habido". Estos son "aspectos de carácter jurídico y probatorio", ha precisado el ministro. Al respecto, ha comentado que "la sentencia es muy extensa, el tribunal le ha dedicado muchas horas a las pruebas, las testificales y las audiencias", de forma que "ha hecho un trabajo conforme a la información de la que ha podido disponer", pero ha insistido en que "hay un delito sobre una persona que ha visto violentada su indemnidad sexual y es una cuestión de apreciación del nivel de la violencia y la intimidación".

Frente a ello, el ministro de Justicia ha defendido "el compromiso del Gobierno y los demócratas con todas las víctimas y las mujeres que son objeto de violencia", que van a tener "siempre" el apoyo, la comprensión y todas las medidas que se puedan adoptar para que "nunca vuelvan a suceder hechos de esta naturaleza, donde una persona ve violentados sus derechos", ha argumentado Catalá, quien ha expresado su "máxima solidaridad con las víctimas de delito y ésta persona que ha sufrido un delito".

"Nunca una víctima es responsable del daño que sufre y son los que cometen el delito los únicos responsables", ha abundado el ministro, para remarcar su "solidaridad absoluta" en este caso. Además, Catalá ha señalado que "la condena es de nueve años, una pena muy alta", a lo que ha agregado que "hay que tener garantías y seguridad de que en España la ley se cumple y se protege a las víctimas".