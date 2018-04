Cristina Cifuentes seguirá como diputada con 'dedicación exclusiva'

La expresidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes ha comunicado a la presidenta de la Asamblea de Madrid, Paloma Adrados, que tras su renuncia a seguir dirigiendo el Gobierno regional continuará como diputada con "dedicación exclusiva". Así consta en el escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, que se registró este miércoles por la tarde, en concreto, a las 16.05 horas, en la Asamblea, haciéndose efectiva la dimisión comunicada este miércoles por la mañana a los medios de comunicación.

Imagen de la carta que Cristina Cifuentes ha enviado a la presidenta de la Asamblea de Madrid.

En el escrito, enviado a Adrados, Cifuentes se dirige a ella como "querida Paloma" y aparece tachada la palabra inicial "presidenta", como se dirigía en principio a la máxima responsable de la Asamblea. Continúa señalando que tras su "renuncia" al cargo de presidenta de la Comunidad de Madrid, le comunica que desde que se haga formalmente efectiva, su dedicación como diputada en la Asamblea de Madrid será en régimen de "dedicación exclusiva". Termina el escrito mandándole un "fuerte abrazo".

Fuentes populares han señalado que de momento Cifuentes mantiene tanto el acta de diputada como la presidencia del PP de Madrid, algo que ya ha comunicado a sus compañeros de Grupo y a la dirección del partido madrileño. La expresidenta también comunicó ayer a sus diputados que continuaría ostentado la presidencia del partido, en concreto, en el mensaje, que ha sido trasladado a los medios de comunicación por fuentes del Gobierno autonómico, la expresidenta ha agradecido a sus diputados el apoyo que le han prestado como presidenta regional y ha añadido que está "segura" de que lo seguirá teniendo "como presidenta del partido en Madrid".

En cargo como diputada Cifuntes cobrará como mínimo un sueldo de 3.503,46 euros. Estos datos se desprenden del Portal de Transparencia de la Cámara regional, donde queda expuesto que un diputado de la Asamblea con "dedicación exclusiva" cobra 3.503,46 euros brutos al mes, aunque varía en función de otros factores. En concreto, este sueldo puede variar en función de si pertenece a alguna comisión. Si es presidenta de comisión, obtendría un plus de 677,58 euros; vicepresidenta, 508,18 euros más; secretaria de comisión, 508,18 euros más y si es portavoz de Grupo Parlamentario de alguna comisión tiene un plus de 846,97 euros. También podrá percibir una indemnización específica, si percibe una de estas funciones de 1.221,83 euros. No obstante, para que Cifuentes comience a recibir este sueldo tendrá que tomar primero posesión como diputada en el Parlamento madrileño.