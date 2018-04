Cristina Cifuentes, un 'verso suelto' en la política, acosada por los escándalos en su última etapa

Todos le auguraban un futuro prometedor como líder en el Partido Popular y ella misma se ha vendido como artífice de la regeneración. Un mirlo blanco. Pero Cristina Cifuentes, que ostentaba la presidencia en la Comunidad de Madrid desde el 25 de junio de 2015, se ha visto envuelta en una sucesión de escándalos que no ha podido superar. Primero todo lo relacionado con su polémico máster en la Universidad Rey Juan Carlos y, este miércoles, la acusación de haber hurtado unas cremas en un hipermercado en 2011, han dado al traste con sus expectativas. Cifuentes denunciaba esta mañana una "campaña de acoso y derribo personal" y lamentaba las imágenes difundidas atribuyéndolas "un error involuntario". Pero ha presentado su dimisión para, según ella, evitar perjuicios mayores al partido en el que milita.

Cristina Cifuentes siempre ha sido un verso suelto en el Partido Popular (Gtresonline).

Cifuentes se situó en el punto de mira cuando 'eldiario.es' publicó una información según la cual las actas del máster en Derecho Autonómico cursado por Cristina Cifuentes en la Universidad Rey Juan Carlos habían sido modificadas dos años después para cambiar dos calificaciones de 'no presentado' por sendos 'notables'. La ya expresidenta de la Comunidad de Madrid negó cualquier irregularidad, pero la Universidad abrió una investigación que aún está en curso y las profesoras que supuestamente firmaron las actas de su Trabajo de Fin de Máster negaron haber estado nunca en el tribunal. En una carta difundida el pasado 17 de abril Cifuentes renunciaba al polémico máster y alegaba que siempre había cumplido con lo que le había pedido la Universidad.

El vídeo dado a conocer hoy echaba más leña al fuego en un contexto en el que la política se aferraba a su puesto alegando que tenía el apoyo del partido y de su presidente, pero con la sombra de la moción de censura planeando en el horizonte y cada vez más dudas en las filas de su propio partido. El PSOE presentó la moción tras el escándalo del máster y Ciudadanos había advertido de que estaban dispuestos a apoyarla y cambiar el signo del gobierno si Cifuentes no dimitía. El plazo expiraba el próximo 7 de mayo... pero no ha hecho falta apurarlo.

Cristina Cifuentes durante la comparecencia en la que ha presentado su dimisión (Gtresonline).

Nacida en 1953 y séptima de ocho hermanos, recientemente admitía haberse sentido como "un patito feo" durante parte de su infancia. También confesó haber sido una rebelde. "Me decían a las diez en casa y siempre me pasaba", explicó a Bertín Osborne en su programa de entrevistas. Esta rebeldía la manifestó en parte también en su carrera política. Militante primero de Alianza Popular y luego del Partido Popular desde su fundación, son conocidas, sin embargo, sus posturas contrarias a las líneas generales del partido en cuestiones como el matrimonio homosexual o los vientres de alquiler. También se declara agnóstica y republicana.

Casada con el arquitecto Francisco Javier Aguilar Viyuela, con quien está apunto de cumplir 30 años de matrimonio y tiene dos hijos, hay un antes y un después en su vida marcado por el terrible accidente de moto que sufrió en agosto de 2013. Entonces permaneció varias semanas ingresada en La Paz, donde se debatió entre la vida y la muerte hasta que, según ha contado en numerosas ocasiones, algo la empujó a luchar para seguir viviendo. Dos años después recordaba el accidente en su perfil de Twitter con estas palabras: "La vida me dio una segunda oportunidad".

Hoy se cumplen dos año de mi accidente. La vida me dio una una segunda oportunidad, pero gracias a vuestro apoyo estoy aquí. Muchas Gracias😄 — Cristina Cifuentes (@ccifuentes) 20 de agosto de 2015

La carrera política de Cristina Cifuentes ha estado muy unida a la Comunidad de Madrid. Desde 1991 y hasta 2012 fue diputada de la Asamblea, seis legislaturas en las que desempeñó decenas de cargos. No obstante, se convirtió en una figura más conocida con ocasión de su nombramiento como delegada del Gobierno en la Comunidad de Madrid. Era el año 2012, en plena crisis económica, y las movilizaciones sociales en las calles eran el pan de cada día, lo que la puso en una complicada situación. De hecho, Cristina recuerda con pavor un escrache del que fue víctima en aquellos tiempos. "Recuerdo que había una persona que iba todo el rato gritándome al oído, me decía: 'eh, sal corriendo, que te matan'. Yo lo pensé con tranquilidad y dije 'que me maten pero corriendo no salgo'. No he salido corriendo en mi vida nunca de nada".

Aunque no haya salido corriendo, sí se ha visto forzada en esta ocasión a dar un paso atrás. "Haber tenido tolerancia cero frente a la corrupción tiene un precio que hay que pagar", proclamaba en la comparecencia en la que ha presentado su dimisión. Lejos de renunciar por sus errores, ha explicado que se va porque en la vida, por encima de los intereses personales están los generales y quería evitar que el Gobierno de la Comunidad de Madrid pasara a la izquierda, toda vez que Ciudadanos había advertido que apoyaría la moción de censura si no se producía su dimisión.