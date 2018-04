Cristina Cifuentes presenta su dimisión como presidenta de la Comunidad de Madrid

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha presentado su dimisión acorralada por las polémicas que vienen sucediéndose en torno a ella. Ha explicado que tenía pensado anunciar su renuncia el próximo 2 de mayo, tras la celebración de los actos del día de la comunidad, pero ha decidido adelantar ese anuncio, que, ha dicho, viene después de una "campaña de acoso y derribo" destinada a acabar con ella como política, pero también a destruirla personalmente. El objetivo de esta decisión era evitar que la oposición -la "izquierda radical" en sus palabras- accediera al poder a través de la moción de censura presentada por el PSOE y que tiene que debatirse en la Asamblea antes del 7 de mayo.

"Se han traspasado unas líneas rojas evidentes y se ha llegado más allá de la política", ha denunciado Cifuentes en una comparecencia sin preguntas, en la que se ha referido a la información que ha hecho pública hoy 'Ok Diario' relativa al hurto de productos cosméticos en un hipermercado cuando era vicepresidenta de la Asamblea de Madrid. Aquel episodio fue, según sus palabras, "un error involuntario". "Me llevé esos productos por error y de manera involuntaria, los aboné y es un asunto sin mayor trascendencia", ha subrayado, aunque ha revelado también que hace años ya fue "extorsionada" con ese vídeo y que denunció ese intento de chantaje ante la Policía Nacional.

La información que 'Ok Diario' ha hecho pública a primera hora de la mañana se suma a la controversia en torno a la obtención de su título de Máster en Derecho Autonómico por la Universidad Rey Juan Carlos, a la que Cristina Cifuentes no se ha referido esta mañana en su comparecencia. Durante su intervención ha defendido los logros de su Gobierno autonómico y ha agradecido el gran trabajo de su equipo y la confianza que los madrileños depositaron en ella. "Yo he cometido muchos errores a lo largo de mi vida -yo también me he saltado semáforos en rojo-, he cometido errores personales, profesionales, políticos... y seguiré haciéndolo", ha dicho Cifuentes, que ha insistido en quejarse de que toda su carrera política y su vida personal "se están poniendo en tela de juicio con un interés determinado que no solo es acabar con el adversario político", sino también con ella como persona.

Respecto a su máster, la expresidenta autonómica siempre ha defendido que ella no hizo nada incorrecto, tras las informaciones que apuntaban a que las notas de dos asignaturas, entre ellas el Trabajo Fin de Máster (TFM), habrían sido modificadas años después de la obtención del título, en el curso 2011-2012 para que, en lugar de 'No presentado', la calificación fuera 'Notable'. Las explicaciones de Cristina Cifuentes siempre remitieron a la universidad, cuyo máximo responsable, Javier Ramos, puso el caso en manos de la Fiscalía después de haber detectado diversas irregularidades.

Entre ellas, figuraba, por ejemplo, que dos de las tres profesoras que supuestamente habían estado en el tribunal que examinó el TFM de Cristina Cifuentes dijeron que nunca habían hecho tal cosa y que sus firmas en el acta de presentación del trabajo habían sido falsificadas. También resultaba llamativo que la hasta ahora presidenta autonómica no encontrase ese trabajo, que sería una prueba de que efectivamente cursó el máster.

En cuanto al suceso ocurrido en mayo de 2011, en el vídeo publicado hoy se aprecia a la entonces vicepresidenta de la Asamblea de Madrid en un cuarto con un agente de seguridad privada del hipermercado Eroski próximo a la cámara autonómica, en Vallecas. Al parecer, según el relato de la web, Cristina Cifuentes fue custodiada durante 45 minutos acusada de haber robado dos cremas de la marca Olay. Ante su negativa a colaborar, los guardias de seguridad llaman a la Policía Nacional. Ella habría terminado pagando las cremas y abandonando el establecimiento por una puerta trasera.

Cristina Cifuentes ha contado hasta ahora con el apoyo de su partido. Desde el largo aplauso que le dedicaron en la última Convención Nacional del PP celebrada en Sevilla hasta manifestaciones más tibias, como las que hizo ayer mismo el presidente del los populares, Mariano Rajoy, que dijo que lo que él tuviera que decirle a ella "si es que tengo algo que decirle, ya se lo diré en su día", para acto seguido afear que "quien presenta mociones de censura" haya sido "el primero en falsificar su currículum y haya dicho que es licenciado en Matemáticas", en alusión al portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, José Manuel Franco.