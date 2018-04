Las dos claves que pueden marcar la sentencia del juicio a 'La Manada'

Cinco meses después de celebrarse el juicio y con una enorme expectación social, este jueves el tribunal de la Audiencia Provincial de Navarra leerá por fin la sentencia a 'La Manada', los cinco jóvenes sevillanos acusados de haber violado a una joven de 18 años durante los Sanfermines de 2016. La lectura del fallo tendrá lugar en el Palacio de Justicia de Pamplona, sin la presencia de los cinco acusados y a puerta cerrada. Los miembros de 'La Manada' se enfrentan a penas de cárcel que superan los veinte años por delitos de agresión sexual, contra la intimidad y robo con intimidación. En concreto, el Ministerio Fiscal pidió para ellos 22 años y 10 meses de prisión, la acusación particular reclamó 24 años y nueve meses, y las acusaciones populares elevaron esta petición a los 25 años y nueve meses de prisión. Las defensas, por su parte, han solicitado la absolución de los cinco acusados.

El veredicto se leerá este jueves en ausencia de los cinco acusados (EFE / Aarchivo).

Todos los focos mediáticos y la atención social están puestos sobre una sentencia que, de momento, es una incógnita, si bien se conocen las dos claves que pueden condicionarla.

El consentimiento

Gran parte de las sesiones del jucio tuvieron por objeto el debate sobre el consentimiento, pues este punto es considerado esencial para determinar si hubo o no hubo delito. Los acusados siempre han mantenido que las relaciones fueron consentidas, si bien uno de ellos admitió durante el juicio que el supuesto consentimiento nunca se produjo de palabra. La víctima, por su parte, al ser preguntada durante el juicio manifestó que no verbalizó su oposición a los hechos. "No hablé, no, no, no grité, no hice nada. Entonces, que yo cerrara los ojos y que no hiciera nada, lo pueden interpretar como que estoy sometida o como que no".

Los 96 segundos grabados en vídeo y aportados como prueba, que fueron minuciosamente examinados durante el juicio, resultarán determinantes para decidir si hubo o no consentimiento. La fiscal del caso, Elena Sarasate, considera que nadie que los vea puede afirmar que se encuentra ante una práctica voluntaria. Todo lo contrario de Agustín Martínez Becerra, abogado de tres de los acusados, quien considera que "es una película porno".

La violencia

La otra clave para la sentencia será la apreciación del tribunal respecto a la violencia. Y es que según el Código Penal para que exista agresión sexual tiene que haberse producido violencia. De no considerarse probada, el delito sería el de 'abuso sexual' y las penas se rebajarían significativamente. A este respecto las defensas han señalado las contradicciones en el testimonio de la vícitima, quien en su día declaró que la habían forzado a entrar en el portal y durante el juicio admitió que lo había hecho por su propio pie porque no sabía lo que iba a suceder. Por su parte, la fiscal consideró en su alegato final que había quedado demostrado que los hechos "se produjeron sin consentimiento y bajo violencia e intimidación". Subraya la superioridad física y numérica de los acusados, que la agarraron para introducirla en el portal y que, en cualquier caso, la intimidación le impedía la huída.

En manos de tres jueces

Nadie sabe a ciencia cierta qué dispondrá finalmente el tribunal, si bien todas las partes dicen estar seguras de que la balanza se inclinará de su parte. Sí hay especulaciones en función de las distintas sensibilidades que los tres jueces que lo componen, Ricardo González, José Francisco Cobo y Raquel Fernandino, han mostrado durante el juicio. El primero de ellos fue quien insistió a la denunciante sobre la manera en la que había expresado su disconformidad con los hechos. "¿Qué manifestación hizo usted, de cara a ellos, para que supiesen que usted estaba en situación de 'shock' y que estaban teniendo esa situación de relaciones sexuales sin consentimiento por su parte?", le preguntó. También votó en contra de mantener la prisión provisional para los acusados, por lo que se considera que puede ser más favorable a una posible absolución.

Tribunal Supremo

Al margen de los que disponga la Audiencia Provincial de Navarra se da por sentado que la última palabra sobre el asunto la dictará el Tribunal Supremo. Tanto las defensas como las acusaciones han anunciado que interpondran recursos si el veredicto no se ajusta a sus expectativas.