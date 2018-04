El joven que mató a su padre en Salamanca reconoce los hechos en el juicio: 'Me tenía machacado mentalmente'

El joven J.R.D.Z., acusado de apuñalar a su padre en julio de 2016 en Salamanca, ha reconocido los hechos este martes en el juicio y ha asegurado que no era su intención matarlo, aunque ha declarado que le tenía miedo porque "era una persona estricta" y le tenía "machacado mentalmente". Así, el acusado ha admitido que mató a su padre pero que no tuvo intención, que fue "un arrebato, un ataque de ira" y que se quedó "como ausente".

El joven acusado de matar a su padre, a su llegada al juicio (EFE)

El joven, que ha permanecido en prisión desde que se produjeron los hechos cuando tenía 18 años, ha insistido en que si pudiera volver atrás, le cambiaría la vida a su padre: "Me pondría yo y que él estuviera aquí". Asimismo, ha sostenido que la convivencia en el domicilio familiar, en el que también residían su hermana y la mujer de su padre, no era buena, así como que a su progenitor "todo le parecía mal y nunca valoraba lo que hacía, sentía que no servía para nada", ha apostillado.

Por su parte, la hermana, que lo ha definido como "frío, muy mentiroso, con poca empatía y extremadamente inteligente", ha explicado que la convivencia era mala, que su padre "estaba todo el tiempo encima de él para que no hubiera más mentiras", que lo llevaba y lo traía a la academia y que hasta dormía con él. Además, tras aceptar que le tiene miedo, ha declarado que su hermano "sabía lo que estaba haciendo, que estaba en shock completo" cuando la vio a ella, ya que "no esperaba ser descubierto".

En la vista oral, que continuará este miércoles, ha prestado declaración también la viuda de la víctima quien, oculta tras un biombo, ha afirmado que su marido "se enfadaba muy a menudo" y que el joven se sentía presionado cuando su padre estaba en casa. También lo han hecho agentes de Policía que han explicado que el acusado les detalló desde el primer momento que había tenido una fuerte discusión por la tarde con su padre y que, ya por la noche, cuando se despertó, fue a la cocina y cogió el cuchillo.

El Ministerio Fiscal pide una pena de 15 años de prisión por un delito de asesinato con alevosía, con la agravante de parentesco y la atenuante de arrepentimiento espontáneo, así como una indemnización de 120.000 euros para la hija de la víctima y de 150.000 euros para la viuda. Por otro lado, la defensa ha insistido en que el acusado sufrió un ataque de ansiedad producido por las circunstancias que vivía en su casa y sostenido que se trata de un homicidio y no de un asesinato.