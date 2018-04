Canadá investiga si el autor del atropello mortal de 10 personas en Toronto tiene vínculos terroristas

Canadá investiga el pasado y las posibles conexiones terroristas de Alek Minassian, un joven de 25 años identificado como el supuesto autor del atropello masivo ocurrido anoche en las calles de Toronto, que ha causado al menos 10 muertos y quince heridos. Las autoridades canadienses confirmaron la identidad de Minassian, detenido como presunto autor del atropello, después de que fuentes gubernamentales la filtrasen a varios medios de comunicación, tanto en Canadá como en Estados Unidos. También elevaron de nueve a diez la cifra provisional de fallecidos, aunque no ofrecieron detalles sobre la identidad de las víctimas.

La furgoneta con la que un hombre atropelló mortalmente a 10 personas (Cordon Press).

El supuesto autor de lo que fue descrito como un "ataque" fue detenido por un solo agente de la Policía de Toronto, sin necesidad de disparar un solo tiro, a apenas un kilómetro del lugar en que arrolló a decenas de personas que caminaban por la acera de la calle Yonge, la principal arteria de la ciudad canadiense. En dos dramáticos vídeos del momento de la detención grabados por transeúntes, se observa como la persona identificada ahora como Minassian se sitúa enfrente de la furgoneta de alquiler, que tiene graves daños en su parte frontal, y apunta al agente de Policía con lo que parece un arma.

Durante varios segundos, el agente le conmina a que se tire al suelo mientras el supuesto autor del atropello hace amagos de disparar y también advierte que tiene un arma en el bolsillo. "Máteme, dispare a la cabeza", grita Minassian al policía mientras este sigue conminándolo a que se tire al suelo. Cuando el agente avanza, Minassian arroja el objeto que tenía en la mano, y que al parecer era un teléfono móvil, y se tira al suelo para ser arrestado. La similitud de lo ocurrido con atentados terroristas sufridos en los últimos meses en varias ciudades europeas, y la coincidencia con la cumbre de ministros de Asuntos Exteriores y Seguridad del G7 que se celebra estos días en la ciudad, generó rápidamente sospechas de que fuese un ataque extremista.

La cifra de fallecidos fue aumentando hasta 10, aunque no se descarta que siga aumentando porque hay 15 heridos (Cordon Press).

Pero funcionarios canadienses que han sido informados por los servicios de seguridad del país sobre el ataque filtraron a medios de comunicación que Minassian no tiene vínculos conocidos con organizaciones terroristas. El ministro de Seguridad Pública de Canadá, Ralph Goodale, que calificó el incidente como un "ataque horroroso" -lo que provocó conjeturas de que el atropello fuese un acto terrorista- también señaló en una rueda de prensa que el detenido "no tiene una conexión particular con la seguridad nacional". Goodale insistió en que el supuesto autor, "no parece estar conectado a la seguridad nacional, de acuerdo a la información disponible en estos momentos".

Por su parte, el jefe de Policía de Toronto, Mark Saunders, añadió que de momento tampoco se puede descartar el motivo terrorista y que es necesario que la investigación continúe para determinar con exactitud lo sucedido. Otras fuentes señalaron que el detenido tiene un historial de enfermedades mentales, aunque esa información tampoco ha sido confirmada oficialmente por las autoridades. Lo que se sabe de Minassian es que tiene 25 años de edad y en sus perfiles en las redes sociales Linkedin y Facebook señala que es un estudiante que vive en Richmond Hill, una pequeña localidad pegada a Toronto. A pesar de que las autoridades canadienses no han encontrado vínculos con organizaciones terroristas, la Policía de Toronto anunció que aumentarían las medidas de seguridad en torno al estadio de hockey sobre hielo Air Canada Centre donde ayer se disputaba un partido de la liga profesional.

Las personas que paseaban por la calle donde sucedió el atropello vivieron momentos de terror (Cordon Press).