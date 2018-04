La sentencia de 'La Manada' se conocerá este jueves

La sentencia del juicio contra cinco jóvenes sevillanos juzgados en noviembre por la supuesta violación grupal de una chica durante los Sanfermines de 2016 se conocerá este jueves en una lectura pública que se hará en el Palacio de Justicia de Navarra. Según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, el jueves 26 a las 13.00 horas el presidente de la Sección Segunda de la Audiencia de Navarra leerá en audiencia pública el fallo de la sentencia sobre los cinco acusados, entre ellos un guardia civil y un militar, que se autodenominaban 'La Manada'.

Furgón y coche de la Policía que trasladaba a los cinco acusados de violar a una joven madrileña los pasados sanfermines. EFE/Archivo

El juicio tuvo lugar el pasado mes de noviembre y se celebró a puerta cerrada salvo las dos ultimas jornadas, al término de las cuales la fiscalía pidió para cada acusado una pena de 22 años y diez meses de prisión, la acusación particular reclamó 24 años y nueves meses, y las acusaciones populares ejercidas por el Ayuntamiento de Pamplona y la Comunidad foral de Navarra pidieron 25 años y nueve meses de prisión.

En las conclusiones del juicio, la fiscal, Elena Sarasate, que dedicó dos horas a su exposición, afirmó que los hechos "se produjeron sin consentimiento y bajo violencia e intimidación", y ha considerado que "las pruebas son absolutamente contundentes".Según ella los cinco acusados "actuaron de forma conjunta y organizada", mientras la joven denunciante "no sospechaba ni rematadamente lo que estaba pasando".

Por su parte, los cinco acusados hicieron uso de su turno de palabra para declararse inocentes. "Me declaro inocente y confío en la justicia", dijeron, con ligeras variacIones. Tan solo uno de ellos admitió haberle robado el móvil a la joven. Los abogados de las defensas han pedido la absolución de sus defendidos aludiendo a "pruebas viciadas" y "presiones mediáticas". Agustín Martínez Becerra, defensor de tres de los cinco acusados, subrayó que los hechos "fueron consentidos, no hubo agresión sexual, sino una relación consentida y placentera". El letrado también afirmó que "probablemente" sus clientes "no son modelo de nada, pueden ser verdaderos imbéciles, con comportamientos en sus mensajes infantiloides, pero son buenos hijos, algunos tienen trabajos y otros lo intentan, están unidos a sus familias y a sus amigos, pero su imagen ha sido destrozada sin que hayan cometido los delitos de los que se les acusa".