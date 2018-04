La dirección de Air France prevé mantener el 75 % de sus vuelos ante una nueva jornada de huelga convocada por los sindicatos para este 23 y 24 de abril, que continúan con sus reivindicaciones tras dos meses de conflicto, informó hoy la compañía aérea. Para la jornada del 23 de abril, se mantendrán el 65 % de los vuelos de largo recorrido y de media distancia con salida o llegada al aeropuerto Charles de Gaulle de París, y el 85 % de los vuelos interiores en Francia.

Los aeropuertos de París son algunos de los más importantes en Europa y muchos pasajeros eligen las compañías francesas como Air France para realizar sus viajes (EFE)

La compañía no excluye además que se produzcan retrasos y perturbaciones en los trayectos asegurados y aconseja a los clientes que hayan reservado un billete en esta fecha aplazar su viaje y consultar el estado de sus vuelos en la aplicación móvil o página web la aerolínea. "Air France lamenta la continuación de estas huelgas pese a que la dirección de la compañía ha hecho varias propuestas para salir del conflicto y ha anunciado el lanzamiento de una consulta entre los trabajadores sobre el acuerdo ofrecido el 16 de abril", dijo la empresa en su comunicado.

Las estimaciones para la jornada del martes 24 de abril se anunciarán este mismo lunes. Los sindicatos reclaman un aumento salarial inmediato del 5,1 % ante la mejora de los resultados empresariales y no respondieron esta semana a la oferta de la dirección de aplicar una subida progresiva de hasta un 7 % en cuatro años. Convencido de que la mayor parte de los trabajadores no comulga con los postulados de los sindicatos, el presidente de la aerolínea, Jean-Marc Janaillac, señaló que, en caso de que no se acepte su oferta, asumirá "personalmente" sus responsabilidades y dimitirá del puesto.