El consejero delegado de Metro de Madrid, Borja Carabante, ha asegurado esta semana la detección de nuevas pieza con amianto en la cabina del conductor, en los mismos trenes donde ya se había encontrado, en el modelo 2000 y también en algunos modelos 5000 segunda clase, pero "no tienen riesgo ni los conductores ni el personal de mantenimiento" porque no tienen exposición. En concreto, según explican fuentes sindicales y de la compañía, se trata de una placa aislante de protección de resistencias y una placa de aislamiento de la base soporte de conexión de resistencia, que se ubican en un armario dentro de la cabina del conductor.

Un tren del Metro en una estación (Metro de Madrid/Europa Press)

Esta pieza, según ha explicado, "no es accesible", ya que el hallazgo en las cabinas ha sido en un componente de aislamiento eléctrico en el cual, lo eléctrico de la cabina "no es accesible porque hay que abrir una puerta para tener acceso a esa chapa". No obstante, el consejero delegado del suburbano ha indicado que "se han paralizado todas las tareas de mantenimiento" en relación con la manipulación de esa pieza y han tomado mediciones "con una muestra significativa de estos trenes, "eliminando cualquier posibilidad de que haya fibras de amianto en el ambiente". En total, se han realizado mediciones (12) en superficie y en ambiente y todas ellas han dado resultado negativo.

Por su parte, los sindicatos presentes en la comisión de seguimiento - UGT, Sindicato de Técnicos de Metro Madrid, Solidaridad Obrera y Sindicato Libre- han apuntado que la compañía está realizando una auditoría exhaustiva de su material pues en algunos casos el material no está descrito de forma adecuada en la ficha técnica. A su vez, han reclamado a la compañía que proceda al reconocimiento "inmediato" de la enfermedad profesional a varios trabajadores afectados por asbestosis (los sindicatos aluden a otros dos más aparte del ya confirmado) y un Plan de Emergencia Urgente para la retirada del material con amianto en caso de que se detecte en "zonas de riesgo".

El consejero delegado de metro ha recordado que la retirada de amianto tiene realizarla "una empresa especializadas" y "eso conlleva un plazo amplio", pero ha aseverado que van a garantizar igualmente "las condiciones de seguridad". La Fiscalía Provincial de Madrid abrió diligencias de investigación penal a raíz del acta remitida por la Inspección de Trabajo de Madrid en la que detallaba que Metro de Madrid no había adoptado las medidas suficientes para evitar la exposición de sus trabajadores de mantenimiento a la presencia de amianto en alguno de los materiales de los trenes.