Este viernes se comunicó se reabría la causa contra el asesino confeso de Diana Quer, José Enrique Abuín Gey, conocido como 'El Chicle', por un delito contra la libertad sexual por el supuesto abuso hacia su cuñada, hermana de su mujer, cuando ésta era menor de edad. Ahora, el padre de la joven cuyo cadáver fue hallado el último día de 2017 en una nave abandonada de Rianxo (A Coruña) tras permanecer más de un año desaparecida, ha recalcado que ya son tres las causas penales "en la misma dirección" contra el principal acusado.

Los padres de Diana Quer han participado en una concentración en Madrid contra la derogación de la prisión permanente revisable (EFE)

Juan Carlos Quer ha realizado estas declaraciones a los medios de comunicación en un acto en Madrid después de que ayer el Juzgado de Instrucción número 2 de Noia acordara la reapertura de la causa iniciada en su día contra El Chicle. El progenitor ha considerado que la acumulación de causas relacionadas con delitos sexuales contra Abuín "evidencia" la necesidad de que no se derogue la pena de prisión permanente revisable para que este tipo de delincuentes no puedan reiterar la actividad delictiva. Precisamente con el objetivo de defender que no se derogue esta pena Juan Carlos Quer ha participado -al igual que la madre y la hermana de la fallecida- en una concentración en la Puerta del Sol de Madrid que ha reunido a una multitud de personas.

Según informaban fuentes judiciales, la jueza ha decidido reabrir el caso "al ver similitudes en el modus operandi entre estos hechos y otros atribuidos indiciariamente al mismo sospechoso", lo que, en su opinión, "refuerza los indicios de veracidad de la denuncia". Además, las mismas fuentes judiciales explican que en esta causa "se cuenta con testigos que nunca llegaron a declarar en sede judicial" en relación a estos hechos. El desencadenante para este aumento de testimonios fue el hallazgo del cuerpo de Diana Quer, el pasado diciembre, en una nave de Rianxo, que situó a 'El Chicle' como autor del asesinato de la joven.

Además de por la muerte de Diana Quer, José Enrique Abuín tiene ahora que responder por la presunta violación de su cuñada, y el intento de secuestro de una joven en Boiro. 'El Chicle' ingresó en prisión tras confesar que fue responsable de la muerte de Diana Quer, la joven madrileña desaprecida en A Pobra do Carabiñal en agosto de 2016. Tras admitir el crimen fue él mismo quien condujo a la Guardia Civil hasta una nave industrial en Rianxo en la que se encontró el cuerpo de la joven en un pozo en el que había permanecido casi 500 días.