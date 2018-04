Iglesias intenta cerrar el cisma con una candidatura encabezada por Errejón

Después de 24 horas de incertidumbre y de intensas negociaciones, Pablo Iglesias ha intentado cerrar este viernes la crisis en Podemos y evitar el choque de trenes entre las dos figuras del partido en Madrid: Ramón Espinar e Íñigo Errejón, con una candidatura unitaria encabezada por este último. De esta forma, Iglesias ha decidido tomar las riendas del partido para taponar el cisma abierto después de la difusión, por parte de Carolina Bescansa, de un documento con un plan que planteaba desbancar a Errejón de la secretaría general. Y lo ha hecho escenificando un acuerdo entre las dos familias que se disputan el liderazgo en Madrid, pero dejando en el aire qué sucederá con Bescansa.

El líder de Podemos, Pablo Iglesias (centro), posa junto al diputado Íñigo Errejón (izquierda) y el secretario general de la formación en Madrid, Ramón Espinar (derecha) (EFE)

El líder de Podemos ha anunciado, en una esperada rueda de prensa en la sede del partido, el acuerdo para esa candidatura de unidad encabezada por Errejón y, sin admitir preguntas, ha abandonado la sala y ha dejado solos a los dos protagonistas para que fueran ellos los que dieran las explicaciones públicas. Su obligación, ha dicho, era tratar de encontrar una solución, y como tal ha presentado ese acuerdo entre Errejón y Espinar, a quien además ha agradecido su "generosidad", su "capacidad de ceder" y su trabajo. También ha trasladado su agradecimiento a los militantes del partido que hace un año en la asamblea de Vistalegre II le encomendaron que "cuidara de Podemos".

Un mandato al que se ha encomendado en las últimas horas después de la tormenta que ha desatado la difusión del documento de Bescansa, sobre la que no ha querido hablar, pero sí ha expresado su "confianza" en Errejón para ser "número uno" de Podemos en Madrid y ser el "próximo presidente" de la Comunidad. "No hay ninguna ambición personal que pueda estar por encima de las razones por las que nació Podemos", que no son otras que mejorar la vida de la gente, ha dicho además Iglesias, tras recordar la "enorme responsabilidad" que tiene ante los más de cinco millones de votantes que le dieron su apoyo.

Ya sin Iglesias, Errejón se ha limitado a recordar que será la dirección nacional -a la que pertenece- la que adoptará las decisiones que correspondan con Bescansa por la difusión de un documento del que se ha vuelto a desmarcar por completo. A su lado, Espinar recogía el guante y proclamaba que Errejón es la "persona adecuada" para encabezar la candidatura de Madrid y así lo entiende la dirección que él encabeza. Tras admitir que ambos han "discutido mucho" y han estado en desacuerdo en "muchas ocasiones", Espinar ha apuntado que él y Errejón han tratado de estar "a la altura" para dejar de escenificar diferencias que son "mucho menores" de lo que tienen en común.

Así pues, tanto Errejón como Espinar han mostrado su "mano tendida" para integrar a otras corrientes en la candidatura y se han comprometido a trabajar y a esforzarse para convencer a la portavoz en la Asamblea, Lorena Ruiz-Huerta, y a su corriente de Anticapitalistas para que se sumen a la lista. Por su parte, Errejón no ha querido desvelar más detalles de la lista unitaria que encabezará para la Comunidad de Madrid, pero ha asegurado que el acuerdo está cerrado y detallado, y que también responde a sus peticiones de autonomía para poder dirigir la campaña y el proyecto que encabezará para ganar Madrid al PP. No obstante, fuentes del sector de Errejón han explicado que les corresponderá un 60% de la lista mientras que el resto de candidatos se repartirán entre el resto de corrientes del partido.