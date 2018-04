Cientos de estudiantes y de familiares de desaparecidos marcharon hoy para reclamar avances en la investigación de los estudiantes de cine desaparecidos hace un mes en Tonalá, municipio del occidental estado mexicano de Jalisco. Con pancartas y gritos de "¿dónde están?, ¿dónde están? Nuestros hijos ¿dónde están?" y "¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!" los manifestantes pidieron que la Fiscalía local no criminalice a las víctimas. "Queremos vivir con tranquilidad, que no se criminalice a las víctimas y se encuentre a los verdaderos responsables de su desaparición. Si no pueden, renuncien", era el mensaje reproducido en papeles repartidos durante la marcha.

Cientos de estudiantes acompañaron a las familias de los desaparecidos en esta marcha (EFE)

En la marcha se desplegó una manta para pedir la localización de Javier Salomón, Daniel Díaz y Marco Ávalos, estudiantes de la Universidad de Medios Audiovisuales (Caav) vistos por última vez el 19 de marzo cuando se los llevaron supuestos agentes de la fiscalía. La manifestación tuvo como escenario la recién nombrada Glorieta de las desaparecidas y desaparecidos en Guadalajara, capital de Jalisco, en donde se reunieron también madres y familiares de desaparecidos.

Madres de desaparecidos criticaron al gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, por ofrecer recompensa para hallar a los estudiantes y le pidieron el mismo trato para todas las víctimas. María Guadalupe Aguilar, coordinadora de la organización Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco, cuyo hijo José Luis Arana desapareció en 2011 en Tonalá dijo que el gobernador ha incumplido su promesa de encontrar a las víctimas que fueron privadas de la libertad. Señaló que hasta que ha ocurrido la desaparición de los estudiantes es que se "prenden focos rojos" y dijo que solo basta darle una vuelta a esta glorieta para darse cuenta de cuántos han desaparecido en Tonalá.

La manifestación llegó frente al palacio del gobierno estatal donde exigieron al gobernador salir de sus oficinas "y dar la cara" a las familias, para leer después un manifiesto y convocar a una marcha silenciosa el próximo 4 de mayo. En las primeras horas de este jueves el fiscal para personas desaparecidas en Jalisco Raúl Rivera, dijo a Radio Fórmula que en una finca de Tonalá encontraron restos humanos que podrían corresponder a los estudiantes y se realizan análisis forenses para confirmar la información.