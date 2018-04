El tesón de una hija consigue que se esclarezca la misteriosa desaparición de su madre 52 años después

Sandy Blampied es hoy una mujer de 63 años, pero cuando en 1966 su madre, Louise Pietrewicz, desapareció tenía solo 11 años. Desde el fondo de su corazón ella siempre se aferró a una idea: si su madre estuviera viva habría contactado con ella. Y nunca se cansó de buscarla. Louise Pietrewicz había dejado a su marido, el padre de Sandy, cansada de años de malos tratos y se había ido a vivir con ella a casa de sus abuelos, en Sagaponak, en el estado de Nueva York, en 1966. Allí Louise, que tenía 38 años, inició una relación con William P. Boken, un agente de policía casado. La última vez que la vieron, iba con él. Desde ese momento, todo es misterio: ni una señal de vida, ni una línea de investigación clara... Han tenido que pasar 52 años para que este caso, olvidado, tomase un nuevo impulso gracias al empeño de Sandy. Hoy es un caso resuelto: su madre fue asesinada y sus restos reposaban en un sótano.

Sandy con su madre, Louise, antes de su desaparición (Gone/YouTube/TimesReviewNewsGroup).

Sandy se puso en contacto a finales de 2017 con el periódico local 'Suffolk Times' y le contó sus sospechas: creía que a su madre la habían matado. Los periodistas se pusieron a investigar y como resultado de sus pesquisas se publicó un reportaje y un vídeo documental confeccionado con las pistas de la hija de Louise y los hechos que ellos habían podido probar. Esas nuevas evidencias motivaron que la policía reabriera el caso y resultó providencial la entrevista que los agentes hicieron en la actualidad a la que era la mujer de William P. Boken, el amante de Louise, la última persona con la que se la vio.

Judith Terry contó a la policía que su marido la sometía a malos tratos y eran constantes las amenazas. Y recordó que en una ocasión él llegó a decirle: "Si sigues así terminarás en el sótano como la otra". Judith ya había revelado tales amenazas a los agentes que en 1966 investigaron la desaparición, pero la inspección del sótano no se hizo en profundidad. Allí había una pesada losa sobre el suelo que nunca se levantó.

Sandy Blampied cree que el caso nunca se investigó a fondo porque el principal sospechoso, William P. Boken, era agente de policía. De hecho, las denuncias por malos tratos de Judith Terry hicieron que su marido fuera condenado a internamiento en un centro psiquiátrico, una solución que, a la vez, eximía a las autoridades locales de llevar ante la justicia a un agente por una desaparición y un posible asesinato. Sin 'cuerpo del delito', además, no había caso.

Esta es Louise Pietrewicz, que por fin descansa en paz en una tumba que puede visitar Sandy (Gone/YouTube/TimesReviewNewsGroup).

Pero en su última entrevista, Judith Terry contó a los agentes que recuerda que una noche vio cómo su marido enterraba algo en el sótano. Ese 'algo' estaba envuelto en una tela blanca y bien podría ser el cuerpo de una persona. Ante tal revelación, la policía acudió de nuevo a aquella vivienda con un georradar que confirmó que había unos restos humanos a dos metros de profundidad. Fueron desenterrados y se les sometió a las pruebas de ADN: era Louise Pietrewicz. La autopsia de los restos reveló que murió poco después de su desaparición, en 1966.

William P. Boken murió en 1982 y aunque todo apunta a que fue él quien mató a Louise, no hay manera de probarlo. Queda la incógnita de saber qué llevó a su esposa Judith a contar ahora y no en su día el episodio del enterramiento. Tal vez, como mujer maltratada, apunta la policía, no se atrevió en su momento a contarlo todo por miedo a represalias. Pero lo importante es que por fin Sandy Blampied tiene sus respuestas: su madre no la abandonó, ni la olvidó para siempre tras desvanecerse. Ahora, además, tiene una tumba que visitar y puede, por fin, acabar con una incertidumbre que la ha perseguido durante toda su vida y hacer su duelo.