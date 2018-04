Un policía ratifica ante el juez que la zona donde Ana Julia dijo hallar la camiseta de Gabriel ya se había rastreado sin éxito

El juez que instruye la causa contra Ana Julia Quezada por la muerte violenta de Gabriel Cruz, Rafael Soriano, ha dado por concluida este jueves la primera ronda de testificales con la comparecencia, entre otros, de un policía local de Níjar (Almería), que ha indicado que rastreó las inmediaciones de la depuradora de Las Negras, el mismo día en que la autora confesa del crimen afirmó haber encontrado allí una camiseta del menor, sin hallar nada. De esta forma, el testimonio del agente cuestiona la versión que en su día dio la propia Quezada sobre el hallazgo de esta prenda de ropa en un "barranco de difícil acceso".

Imagen de la madre de Gabriel, Patricia Ramírez, junto al psicólogo Martín Murcia, y su abogado, Paco Torres (Europa Press)

En este sentido, cabe recordar que los investigadores sostienen que colocó la camiseta para "dar esperanzas para continuar con la búsqueda", aunque hacia el norte de Hortichuelas, en dirección opuesta a la finca de Rodalquilar, donde habría enterrado su cuerpo sin vida y para, "de forma indirecta, orientar las pesquisas" hacia las Negras, donde vive su ex compañero sentimental, que ya declaró hace una semana como testigo. Por otro lado, al margen del policía local, emparentado con la familia del menor, también han declarado el jefe del parque de bomberos de Almería, que tuvo un papel preponderante en el dispositivo de búsqueda, y una amiga del padre de Gabriel.

Por su parte, la abogada de la autora confesa de la muerte del niño, Beatriz Gámez, ha indicado, en declaraciones a los periodistas, a las puertas de la Ciudad de la Justicia, que, de esta primera ronda, aún restaría la declaración por videoconferencia de otra persona, si bien ha anunciado también que el juez les ha comunicado que va a ordenar "seguro" una nueva ronda. "Nos ha afirmado que sí", ha trasladado la letrada, quien ha tildado de "posible" una nueva citación de su patrocinada y de la hija mayor de edad de esta, que actualmente reside en Burgos. Sobre el secreto de sumario que se mantiene sobre las actuaciones, ha asegurado que aún están "esperando" a que el juez instructor resuelva el recurso interpuesto contra el auto de 3 de abril que lo prorrogaba por un mes, y ha aventurado que podría prolongarse con motivo de las nuevas testificales a practicar.

CARTA 'SIN CONOCIMIENTO' DE SUS ABOGADOS

Además, Gámez ha revelado que la carta que Ana Julia Quezada remitió desde el centro penitenciario de El Acebuche a un programa de televisión la "hizo ella" de 'motu propio' "sin nuestro conocimiento". "Lo sintió así y la escribió, pero nos lo dijo cuando ya la había mandado", ha sostenido. Por último, ha recordado que lo que saben hasta ahora es lo que "ella nos ha asegurado", en relación a la versión que da Quezada sobre que fue "un accidente", y ha emplazado al levantamiento del secreto de actuaciones "para ver si lo que ella ha contado se corresponde con las pruebas".

También ha hecho declaraciones a los periodistas el abogado de la familia de Gabriel, Francisco Torres, quien se ha mostrado contrario a la tesis de la defensa sobre el hecho de que la instrucción se vaya a "alargar". "Un par de semanas, no creo que dure más que eso", ha dicho Torres, para quien no existe ninguna testifical que se perfile "fundamental" para un caso "que está claro". "No necesitamos nada mas para armar la acusación", ha remarcado. Por otro lado, el letrado ha declinado comentar el contenido de la misiva hecha pública por Quezada "ya que no me interesa nada lo que pueda decir esta mujer" y ha considerado que la confirmación o no de que al menor se le suministraran drogas antes de su muerte "no afecta en exceso a la valoración jurídica que podamos hacer de los hechos".