El acusado del doble crimen de Almonte, que fue absuelto, podría volver a sentarse en el banquillo

El doble crimen de Almonte, en el que murieron una niña de ocho años y su padre a puñaladas en abril de 2013, ha conmocionado a esta pequeña localidad de Huelva desde que tuvo lugar. En su momento por la brutalidad de los hechos (la niña recibió más de 100 cuchilladas y su padre, cerca de 50) y, después, por la polémica que ha rodeado al juicio y, sobre todo, al veredicto en el que se exculpa al único acusado por el crimen, F.J.M., excompañero sentimental de la madre y exmujer de las víctimas, Marianela Olmedo. Desde que se dictó la sentencia que confirmaba el veredicto el pasado mes de octubre, tanto los abogados de la acusación particular como la Fiscalía se han mostrado muy críticos al considerarla llena de "defectos". Argumentan que la motivación es "plana" además de "sin contenido y vacía". El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) desestimó el pasado febrero el recurso para repetir el juicio, pero según informaciones de 'El País', la Fiscalía del Tribunal Supremo está reconsiderando el caso y podría ordenar finalmente que se vuelva a juzgar.

F.J.M., el único acusado por el doble crimen de Almonte, escoltado por la Policía (Europa Press).

De momento, este organismo ha solicitado de urgencia a la Audiencia Provincial de Huelva que remita la causa, lo que indica que podría pedir a la Sala de lo Penal del Supremo que se repita la vista. El argumento sería el mismo que se ha venido esgrimiendo, es decir, "defectos" en el veredicto. Ya cuando se hizo público, Inmaculada Torres, abogada de la madre y expareja de las víctimas, anunció que recurrirían y recalcó la importancia de las pruebas de ADN, que consideró que el jurado no había tenido en cuenta. Por su parte, Gustavo Arduán, que representa a los padres y el hermanos del fallecido, apuntó que el sistema de jurado "no es el más idóneo para juzgar un tema de esta envergadura". No estuvo de acuerdo el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que, al confirmar la sentencia, consideró que aunque "habría sido posible un veredicto de culpabilidad" al mismo tiempo "la motivación del jurado no es arbitraria y es compatible con el principio de in dubio pro reo".

La Fiscalía pidió 50 años de prisión para F.J.M. a quien acusaba de haber asesinado a la pequeña de ocho años y su padre durante la tarde del 27 abril de 2013. Entonces F.J.M. mantenía una relación sentimental con la madre, Marianela Olmedo, quien al mismo tiempo mantenía contacto con su expareja. Marianela y F.J.M. trabajaban en el mismo supermercado en la localidad y aquella tarde ambos estuvieron en el turno de tarde. No obstante, testigos declararon durante el juicio haber visto a F.J.M. fuera de su lugar de trabajo. Con todo, la prueba más importante es el ADN del acusado hallado en las toallas de la casa en la que se produjo el crimen. Él siempre ha negado la autoría de los hechos y, según la sentencia, los miembros del jurado consideraron que no había "prueba de cargo suficiente" para imputarle las muertes.

El pasado 7 de abril se celebró en Almonte una multitudinaria manifestación en apoyo a la familia y para pedir la repetición del juicio. Allegados a las víctimas exigen justicia al Supremo. También la Asociación Clara Campoamor se ha manifestado a favor de una revisión del proceso. La familia de las víctimas se ha mostrado "destrozada" desde que se dio a conocer el veredicto hasta el punto de que la expareja y madre de las víctimas tuvo que ser hospitalizada por episodios de ansiedad. Además de estar en desacuerdo con la absolución, que supuso la inmediata puesta en libertad del acusado que llevaba más de tres años en prisión provisional, aseguran "tener miedo" porque, al margen de si F.J.M. es o no culpable, lo que está claro es que "hay un asesino suelto en Almonte".