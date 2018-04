La madre de Diana Quer, Diana Lopez Pinel, no suele conceder entrevistas, pero este martes ha hablado con Antena 3, donde ha revelado cómo vivió la investigación y el hallazgo del cuerpo sin vida de su hija y cómo trata ahora de superar ese doloroso episodio. López Pinel ha asegurado que durante los 500 días que su hija estuvo desaparecida "nunca perdió la esperanza de encontrarla con vida" y que en la actualidad se encuentra en una "fase de resignación, de encajar, superar y seguir adelante". Reconoce también que "a pesar de la esperanza que tenía de un milagro, tu parte racional se va preparando". López Pinel ha hablado del momento en el que le comunicaron que habían encontrado el cuerpo y lo ha descrito como "durísimo". "Pierdes completamente la esperanza". No obstante, y a pesar del dolor inicial, ha apuntado que "de algún modo, fue un momento de descanso porque la incertidumbre de no saber dónde está y cómo está es lo peor", ha explicado.

Diana López Pinel durante el funeral por la muerte de su hija (Gtresonline).

Asimismo, Diana ha subrayado que para ella también fue un "descanso" poder "enterrar y ponerle flores" a su hija. "Paso muchos ratos junto a su tumba, así puedo estar con ella, aunque en realidad estoy siempre con ella espiritualmente", ha destacado. También ha explicado que sabe que su hija está "con Dios". "Me hubiera gustado estar con ella más tiempo aquí en la tierra, pero sé que nos reuniremos y que estaré con ella eternamente". Preguntada por lo mediático que ha sido este caso, la madre de Diana Quer ha destacado que mucha gente empatizó con su hija porque "era una niña de 18 años y porque la gente se dio cuenta de que esto le puede pasar a cualquiera". "Además, Diana transmite bondad, siempre con una sonrisa y tratando de proteger a su hermana", ha indicado.

Lopez Pinel admitía también durante la entrevista que hay un primer momento en que se planteba si las cosas hubieran podido ser de otra manera, qué hubiera pasado si no hubieran estado allí aquel fatídico 22 de agosto de 2016 en que desapareció. "Luego pasa a la fase en la que dices, no, no es que mi hija estuviera en el sitio que no debía a la hora que no debía, es que había un individuo condenado que estaba a la hora que no debía en el sitio que no debía buscando una presa". En este sentido ha calificado a 'El Chicle' como un "depredador sexual" al que hay que "apartar de la sociedad" y ha asegurado que "tenía localizada a Diana de antes y decidió ir a por ella esa noche". No obstante, ha asegurado también que no siente "nada, ni odio" por el autor confeso del crimen de su hija.

En cuanto a la carta que Enrique Abuín envió a sus padres desde prisión, en la que aseguraba que en 7 años estaría en libertad, Diana López ha señalado que "la gente no estará tranquila con él en la calle" y que esta carta es una muestra "evidente" de que "no está arrepentido". "'El Chicle' no solamente había violado a su cuñada cuando era menor de edad sino que había sido condenado por tráfico de drogas y aun así seguía en la calle. Si este señor hubiera estado en la cárcel, mi hija estaría aquí conmigo", ha afirmado.

Respecto a Rosario Rodríguez, pareja de Enrique Abuín, la madre de Diana Quer ha subrayado que ella "ocultó a 'El Chicle' y estaba acostumbrada a delinquir con él". "Cuando supe que Rosario conocía sus actos y que había metido a su propia hija en el coche donde él había llevado a Diana y a otras víctimas, me hirió la sensibilidad", ha indicado. Por otro lado, Diana López ha afirmado que tras este caso espera que haya "un antes y un después". "Las víctimas nos han marcado un camino para luchar por ellas y por todos los ciudadanos españoles", ha subrayado.

Este próximo sábado se ha convocado en las calles de Madrid una manifestación a favor de la prisión permanente revisable y Diana López ha confirmado que acudirá para defender esta ley "preventiva y necesaria". "La muerte de Gabriel, Mariluz o Sandra Palo no pueden quedar como si fueran una pagina de sucesos, tiene que ir mas allá y tenemos que aprender que todas estas víctimas están marcándonos un camino para que sigamos adelante", ha indicado.