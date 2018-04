La oposición insiste en que Cifuentes debe dimitir mientras líderes del PP proclaman su apoyo a la presidenta

Los principales partidos de la oposición insisten en pedir la dimisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, tras la carta de renuncia a su máster en Derecho Autonómico por la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) que ha presentado esta misma mañana. El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, ha afirmado que le aprece "una huída hacia adelante" que "confirma que ha habido trato de favor"."Si usted ha hecho todo bien y no ha cometido ninguna irregularidad, ¿Por qué renuncia?", ha planteado Aguado en declaraciones a Onda Cero recogidas por Europa Press. En su opinión, "están intentando tapar entre todos una presunta trama delictiva que se había fraguado en la universidad para beneficiar a un cargo público".

Ignacio Aguado, portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid (Gtresonline).

Aguado señala además que esta "es una manera de proceder bastante habitual en la señora Cifuentes". "Cuando ya no queda más remedio, cuando todo el mundo da por descontado que la universidad le va a retirar el título, se adelanta", señala el portavoz de Ciudadanos, que atribuye la decisión de la presidenta regional a que se ha visto "con el agua al cuello". También el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha considerado esta mañana que la renuncia de la presidenta es una "condición necesaria, pero no suficiente" y ha pedido su dimisión. En una entrevista en RNE recogida por Europa Press, ha dicho que la decisión de la presidenta regional de renunciar a su máster en Derecho Autonómico de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, "deja en evidencia la verdad" y ha solicitado a Cifuentes la dimisión porque "en Madrid tiene que haber un cambio de gobierno". Para el líder socialista, el caso del máster "ha demostrado que no hay un nuevo o un viejo PP, sino que hay un solo PP y tiene que pasar a la oposición para regenerarse".

Desde las filas del PP sí se ha alabado la decisión de la presidenta y varios líderes le han mostrado su apoyo. Es el caso de la ministra de Defensa y secretaria genral del partido, María Dolores de Cospedal, quien ha señalado en declaraciones a los medios de comunicación antes de comparecer ante la Comisión de Defensa del Congreso que le ha parecido "una carta muy bien fundamentada y muy explicativa de todo lo que ha ocurrido". "Y sí, la sigo apoyando", ha subrayado ante las preguntas sobre el futuro de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Cospedal ya manifestó su apoyo a Cifuentes poco después de que saltara la polémica sobre el máster obtenido en la URJC y tildó de "mezquinas, machistas y miserables" las acusaciones contra ella.

Por su parte, el vicesecretario de Política Social y Sectorial, Javier Maroto, ha asegurado este martes que ha "hecho muy bien". Tras señalar que es un "acierto" de la dirigente madrileña, ha animado a los políticos de otros partidos que han reconocido licenciaturas "falsificadas" a pedir también disculpas. Así se ha pronunciado en un desayuno informativo con el ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, organizado por Europa Pres. "Creo que ha hecho muy bien. Sinceramente, creo que es un acierto de Cristina Cifuentes", ha afirmado Maroto al ser preguntado si no cree que esta renuncia llega tarde, ya que el rector ya había adelantado que en el caso de que una sentencia declarara que había habido falsedad documental se procedería a retirar el título.

