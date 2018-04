Cristina Cifuentes renuncia a su polémico máster y dice que tiene el apoyo de Rajoy

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha reiterado este martes que no se plantea dimitir por la polémica de su máster en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), porque considera que no ha cometido "irregularidades", y asegura que tiene el apoyo del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno y tras renunciar a su título esta mañana, Cifuentes ha sostenido que cree que no hay razones "objetivas" para su dimisión porque está cumpliendo con el acuerdo de investidura que tiene con Ciudadanos y porque no está siendo "investigada, lo que antes se llamaba imputada".

Cristina Cifuentes (GTresonline).

Cifuentes ha renunciado al máster de la Universidad Rey Juan Carlos en una carta enviada al rector, Javier Ramos, según anuncia en una de sus cuentas de Twitter. Dicho mensaje en la red social remite a una información de okdiario, en la que se publica la carta dirigida al rector, donde Cifuentes pide disculpas y recuerda que cumplió con todo lo que le pidió la universidad y todo lo que exigía la ley. Por su parte, el rector de la universidad, Javier Ramos, ha asegurado también esta mañana que de confirmarse que hubo falsedad documental se le retiraría el máster a la presidenta autonómica, algo que parece ya innecesario tras su renuncia.

En la misiva, fechada este mismo martes y adelantada por 'OkDiario', la presidenta madrileña le recuerda al rector que posee el correspondiente título así como todos los certificados acreditativos del pago de tasas y de las calificaciones en cada una de las distintas materias "sellados y compulsados por la Universidad". Unos documentos que acreditan, según indica, que ella no ha cometido "ninguna ilegalidad" así como que ha cumplido "los requisitos que la Universidad" le puso para conseguir dicho título. No obstante, reconoce que, tal como se desprende de la información reservada abierta por el centro, la obtención del título "se vio afectada, al parecer, por diversas irregularidades administrativas", totalmente ajenas a ella pero que "han dado lugar a su cuestionamiento".

RELACIONADO: Más noticias sobre este caso

En el ámbito de esas presuntas irregularidades, Cifuentes destaca el acta del Trabajo Fin de Máster (TFM) que le fue remitida directamente por la secretaría del rector el pasado 21 de marzo a las 17.36 horas procediéndose por su parte un cuarto de hora después a dar instrucciones de abrir una información reservada al existir dudas sobre su contenido. Todo ello, no puede más que "sorprender" a la presidenta porque dicha acta no había sido solicitada por ella. No obstante, incide, procedieron a su distribución a los medios en base a que confiaba plenamente en que la documentación era veraz, dada la fiabilidad que tenía para ella el remitente.

Cifuentes hace hincapié en que "desconoce por completo el origen y contenido" tanto de ese documento como el referido a las consolidaciones de asignaturas de varios alumnos, que también ha sido puesto en tela de juicio". La también presidenta del PP de Madrid ha insistido en el documento en que es "la primera interesada en esclarecer cualquier anomalía que haya podido existir en el proceso de obtención del mismo" que, reitera, es "completamente" ajeno a ella, que siempre ha cumplido la legalidad y se ha atenido a las indicaciones de la Universidad. De hecho, ha solicitado "la práctica de diversas diligencias en la querella criminal que ha interpuesto en el juzgado".

RELACIONADO: La oposición insiste en que Cifuentes debe dimitir mientras líderes del PP proclaman su apoyo a la presidenta

En este sentido, ha manifestado que tiene "plena confianza en que la Justicia esclarecerá la totalidad de los aspectos relacionados con los procedimientos académicos y administrativos que siguen en la URJC para realizar los cursos de posgrado". Además, ha señalado que espera que ésta determine las responsabilidades ante una "preocupante" vulneración de la ley de protección de datos, "que no solo ha podido facilitar el acceso y la divulgación de datos personales, sino también su manipulación".

MENCIONA OBLIGACIONES QUE LE IMPEDÍAN SEGUIRLO

En este punto, la dirigente autonómica ha recordado que se incorporó al máster movida "únicamente por el deseo de profundizar en el conocimiento de una materia de gran interés personal" y porque inicialmente se encontraba en condiciones de cursarlo con plena dedicación, una circunstancia que se vio alterada por su nombramiento como delegada del Gobierno. Pudo continuar, tal y como desgrana, al facilitar la Universidad que prosiguiera los estudios en "unas condiciones flexibles "para una persona que a partir de determinado momento tenía obligaciones que le impedían seguir el mismo régimen académico que el resto de alumnos.

La presidenta de la Comunidad, en un acto en Madrid (GTresonline).

"No consideré entonces que las condiciones establecidas por la Universidad para realizar el máster, a pesar de mis dificultades personales, pudieran ser consideradas por alguien como un agravio. Ni que se pudieran sentir perjudicados aquellos alumnos cuyas condiciones personales les permitían seguir estrictamente el régimen académico ordinario, lo que no ocurría en mi caso. Tampoco consideré que podía haber motivo de agravio para nadie, puesto que la posesión de este máster no me ha reportado beneficio ni ventaja profesional de ningún tipo", explica en la carta. Además, a renglón seguido, recuerda que ese máster no le ha otorgado ninguna titulación de la que no estuviera ya en posesión porque su Licenciatura en Derecho ya se correspondía con el nivel del máster en el marco español de cualificaciones para la Educación Superior y porque cuando se matriculó en el año 2011 ya contaba con un Máster en Administración Pública.

"SI ME EQUIVOQUÉ, PIDO DISCULPAS"

Aun así, Cifuentes, "a la vista de lo que está ocurriendo", si se equivocó y en aquel momento debió rechazar las facilidades que le ofreció la Universidad pide disculpas "a cualquiera que haya podido sentirse agraviado". Y es que, en ningún momento pretendió sacar ventaja, ni pretende sacar en el presente ni en el futuro. Por ello, comunica "formalmente" al rector su decisión de renunciar a la utilización del título expedido por la Universidad, "solicitando que dicha renuncia sea considerada con carácter inmediato, a los efectos oportunos". "Quiero en todo caso reiterar que siempre he actuado conforme a la legalidad y dentro del margen académico establecido en mi caso por la URJC", ha deslizado.

Por su parte, el rector de la URJC, Javier Ramos, dice que el proceso para retirar el título de máster a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, "no puede iniciarse hasta que se pronuncien los órganos judiciales" y asegura que "de confirmarse el delito de falsedad documental" solicitará al Ministerio de Educación que la titulación sea revocada. "No tengan ninguna duda", asegura.

En una tribuna publicada en El País y recogida por Europa Press, el rector reconoce que esta es "la peor situación vivida" en la URJC y señala que si bien "se han cometido errores en estos días, se han tomado todas las decisiones posibles que estaban en la mano del equipo de Gobierno de la Universidad". "Y es posible que en el proceso de llegar hasta donde sea necesario, se detecten o se conozcan nuevas irregularidades o incidencias y, ante ello, ya ha quedado suficientemente claro que no vamos a desistir en nuestro empeño de erradicarlas", señala en el texto difundido.