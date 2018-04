El anciano condenado por matar al asaltante de su casa en Tenerife defiende su postura

Jacinto Siverio, el hombre de 83 años que ha sido condenado a dos años y medio de cárcel por matar de un disparo a un hombre que asaltó su casa en Arafo (Tenerife) y torturó a su esposa, ha mostrado este viernes su convencimiento de que no entrará en la cárcel "si hay justicia en España, que creo que la hay". Los hechos ocurrieron en 2015, cuando el anciano tenía 80 años. Además, también le condenan a dos años de prisión por tenencia ilícita de armas, aunque en este caso acuerda la suspensión de la pena condicionada a que no delinca en el plazo de tres años.

El acusado de matar de un disparo a un ladrón que entró a su casa y amenazó a su familia, Jacinto Siverio Moreno (derecha), en la Audiencia de Santa Cruz de Tenerife, durante el juicio (EFE)

Jacinto ha confesado que no esperaba que fuera a ser declarado culpable, aunque sí alguna pena "por tener un arma que no tenía permiso", y con la que disparó a sus asaltantes. "Entran a tu casa a matarte y le dan el favor y el derecho a él y yo no puedo hacer nada, vamos a ver que es lo que va a pasar", ha lamentado. "Que lo arreglen de alguna forma, no creo que con 83 años años que tengo yo, que casi no puedo ni caminar, piensen que me van a meter en la cárcel", ha señalado a los periodistas en el Palacio de Justicia tras reunirse con el juez y conocer los términos de la sentencia.

RELACIONADO: Así es el ladrón de hogar en España: poco profesional y con sentimientos de miedo o dudas

Además, ha agradecido el apoyo de toda la sociedad tinerfeña, que se ha solidarizado con su caso, y ha justificado su actuación en el amor a su esposa: "Como la quiero tanto, allí teníamos que morir los dos". Desde la defensa y la Fiscalía de la Audiencia Provincial ya han anunciado su intención de recurrir la sentencia de la sección segunda, y el abogado, Avelino Míguez, confía en que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias "ponga las cosas en su sitio".

En el juicio con jurado, celebrado la semana pasada, tanto la fiscal como la defensa habían pedido la absolución del acusado por homicidio al estimar la legítima defensa como eximente completa. Por su parte, la acusación particular, ejercida por la letrada Alicia Pomares, en representación de la madre del fallecido, pidió inicialmente diez años de prisión, pero rebajó a lo largo del juicio su petición a dos años y medio al reconocer la legítima defensa como atenuante.

En su veredicto, el jurado consideró a Jacinto culpable, pero propuso la suspensión de la pena o el indulto, dada su avanzada edad y por haber actuado en defensa de su vida y la de la su familia. En este sentido, el jurado reconoció que el procesado había actuado en defensa propia, pero consideró que podría haber utilizado otras alternativas igualmente efectivas para salvaguardar su integridad física y la de su esposa "evitando la muerte del fallecido". Asimismo, el magistrado que presidió el juicio, Fernando Paredes, condena a Jacinto S.M. como responsable civil a indemnizar con 20.000 euros a la madre del asaltante muerto, Jonás C.R., que tenía 26 años, aunque la acusación particular pedía 76.000 euros por este concepto.