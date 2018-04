El líder del PSOE en Madrid admite una 'irregularidad' en su CV 'unos años' porque no es licenciado en Matemáticas

El secretario general del PSOE-M y portavoz adjunto del Grupo Socialista en la Asamblea de Madrid, José Manuel Franco, ha reconocido que "durante unos años" apareció en su currículum que poseía una licenciatura en Matemáticas, una "irregularidad" que se explica, ha dicho, en que ejerció como profesor de apoyo de esta materia. En declaraciones a los medios en los pasillos de la Asamblea de Madrid, Franco ha señalado que esa "irregularidad", que publica hoy Okdiario, se subsanó en el año 2003, algo de lo que "han pasado 15 años".

José Manuel Franco, en una comparecencia ante los medios (EFE/Archivo).

Según el secretario general del PSOE-M, es licenciado en Derecho, pero estudió también Matemáticas en su primera etapa universitaria, aunque no la finalizó. "Entiendo que políticamente quiera darse relieve para desviar el tema de otros más importantes", ha indicado el dirigente socialista, en alusión a la polémica del máster de la presidenta regional, Cristina Cifuentes.

Franco ha rechazado que haya inventado o falsificado su currículum, y ha justificado ese error porque "cuando se pone profesor instintivamente se piensa que uno es licenciado y en este caso no lo era". "Donde no había ninguna irregularidad es que yo he sido profesor de matemáticas", ha subrayado.