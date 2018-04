¿Pide perdón? ¿Da nuevos datos? La carta de Ana Julia Quezada a Ana Rosa Quintana desde la cárcel

Ana Julia Quezada, la autora confesa del crimen de Gabriel Cruz, el niño de 8 años que desapareció el 27 de febrero en Las Hortichuelas (Almería) y apareció muerto el 11 de marzo, reconoce los hechos en una carta manuscrita a la presentadora de Telecinco Ana Rosa Quintana. Ana Julia está en prisión preventiva en la cárcel de El Acebuche (Almería) y desde allí se dirige a la popular presentadora en dos folios escritos de su puño y letra, en mayúsculas y que no contienen un solo borrón. "Sé que pasaré el resto de mi vida aquí", admite en la misiva, en la que además pide perdón a los padres de Gabriel, Ángel Cruz y Patricia Ramírez, así como a su propia hija, que reside en Burgos.

Ana Julia Quezada, en una concentración por Gabriel (GTresonline).

"Fue un accidente y siempre lo diré porque es la verdad", subraya la autora confesa del crimen, a la que se acusa de asesinato, detención ilegal y un delito contra la integridad moral. Así, Ana Julia sigue sosteniendo la versión de los hechos que dio en su confesión a la Guardia Civil y al juez de instrucción: que el niño estaba jugando con un hacha, que ella le pidió que lo dejara y ante su negativa tuvieron un forcejeo en la que Ana Julia le dio "un mal golpe al niño" y luego lo asfixió.

"Me asusté mucho, el miedo te bloquea y actué así. No fui lo suficientemente fuerte como para decirle a mi pareja, a nadie, lo que había pasado y, poco a poco, me fui metiendo en una bola cada vez más grande", narra Ana Julia en la carta, en alusión a los 13 días que mantuvo la ficción de que el niño seguía con vida, pese a que, según la autopsia, Gabriel falleció el mismo día 27 de febrero. En contra de esta versión, el juez que instruye el caso, Rafael Soriano, explica en su auto de ingreso en prisión que Ana Julia "trazó un macabro plan criminal" y actuó guiada por "una malvada voluntad criminal" para cometer el crimen, al que ella en todo momento se refiere como "el accidente".

"Sé que no tengo excusa por el accidente. Quité a la persona que amo lo más grande que uno puede tener, un hijo. A Ángel, a Patricia, a todos perdón. Tengo una hija y le he hecho mucho daño, espero que algún día me pueda perdonar. También creo que, cometas el delito que cometas, nos tienen que tratar como personas. Tengo mucho que contar, en cuanto pueda, lo explicaré", escribe Ana Julia, que en el resto de la carta se dedica a lamentarse por el trato recibido tras su detención, que califica como "un infierno".

La autora confesa del crimen, de rojo, acompañada por agentes de la Guardia Civil en la finca de Rodalquilar donde tuvieron lugar los hechos (Europa Press).

"En el calabozo fue un infierno. No sé si sabéis que la familia de Ángel es guardia civil (sic), con esto os puedo decir cómo me trataron. Estoy con antidepresivos y pastillas para comer y dormir. ¿Que no hay racismo en España? Ahora lo pongo en duda, menos mal que aquí en la prisión me siento bien y me tratan como es debido porque son profesionales", afirma la autora confesa de uno de los crímenes que más han conmocionado a la sociedad española.

En su carta también se refiere a la tradicional 'Quema de Judas' de la localidad sevillana de Corite, en la que en cada Semana Santa queman un monigote caracterizado como un personaje que durante el año haya destacado por sus malas acciones. Este 2018, quemaron, apedrearon y hasta dispararon a un muñeco que simulaba ser Ana Julia Quezada, un acto que los padres de Gabriel rechazaron y que ella misma pudo ver en la televisión. "No soy más monstruo que esas personas, yo lo hice por un accidente. Ellos lo hacían queriendo, son más monstruos que yo", asegura. A continuación, Ana Julia se disculpa por su letra porque "al escribir esta carta me tiemblan las manos", y continúa con sus acusaciones: "Hay gente de color blanco que comete esos crímenes y nunca he visto tantas barbaridades. Eso se llama racismo y xenofobia".

Ana Julia incluso se queja del trato por parte de las dos agentes de la Guardia Civil que la detuvieron y la acompañaron en el coche hasta la comandancia. "Soy negra, cometí un delito sin querer, lo único que pido es que se me juzgue y se me trate como se me tiene que tratar en mi situación. Dicen que el fiscal va a investigar si se trata de racismo. ¡Por Dios! Si ya cuando me detuvieron, en el coche, las dos chicas que se montaron conmigo me querían matar, con las esposas por detrás y diciéndome una 'ahora mismo te mataba, zorra. Te dejaba en una plaza para que te mataran, hija de puta. A ver si con un poco de suerte te matan en la cárcel'", dice literalmente.