Nuevo caso de violencia de género: un hombre mata a su mujer en Murcia

La Policía Nacional ha detenido este miércoles a un hombre por matar presuntamente, con un arma blanca, a su pareja, de 39 años, según han informado a Europa Press fuentes de dicho Cuerpo. Por su parte, el Centro de Coordinación de Emergencias ha concretado que los hechos han ocurrido sobre las 15.50 horas en la calle San Félix del barrio de La Fama. Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Policía Local de Murcia y de la Policía Nacional, así como dos ambulancias: una del Servicio de Urgencias y otra unidad móvil de emergencias. No obstante, el personal sanitario sólo ha podido confirmar el fallecimiento de la mujer. Además, a petición de la Policía Local de Murcia, se ha activado el grupo de psicólogos para atender a los familiares de la víctima.

El asesinato de esta mujer, que aún no ha sido contabilizada oficialmente por el Ministerio de Sanidad, eleva a 9 el número de víctimas mortales por violencia de género en lo que va de año. De los ocho casos que recoge la estadística oficial, hasta el momento, se desprende que seis de las víctimas no habían puesto denuncia previa. No obstante, en los otros dos casos en los que sí constaba denuncia, ambas mujeres desistieron del procedimiento. Tan sólo en uno de los dos casos con denuncia se adoptaron medidas de protección que ya no estaban en vigor en el momento del crimen.

CONDENA POR PARTE DE LAS AUTORIDADES POLÍTICAS

Varias han sido las autoridades y grupos políticos que han condenado el asesinato. Por su parte, el alcalde de Murcia, José Ballesta, ha convocado, en nombre de la corporación Municipal, un minuto de silencio que tendrá lugar este jueves, a las 12.00 horas, en la Glorieta, para manifestar la repulsa de los murcianos por la muerte de esta mujer víctima de violencia de género. Asimismo, Ballesta ha advertido a los maltratadores que "no tenéis cabida en nuestra sociedad".

Por otro lado, el presidente de Murcia, Fernando López Miras, también ha mostrado su "condena y repulsa". "Dolor por otra pérdida incomprensible. Todo mi apoyo y afecto a familiares y amigos", ha señalado López Miras en un mensaje en su cuenta de Twitter poco después de conocerse la noticia.

También ha mostrado su pésame y el de "toda la familia del PSOE en la Región" la vicesecretaria general del PSRM-PSOE, Gloria Alarcón, quien ha asegurado que, "cuando esta lacra persiste es que no se le ha dado solución o no se están poniendo en juego las medidas adecuadas para erradicarla". Además, la dirigente del PSRM ha anunciado una convocatoria que tendrá lugar este jueves, a las 20.00 horas en la plaza Cardenal Belluga, junto al edificio Moneo, en señal de luto y repulsa por el asesinato.