Rectores: Si un político dice que tiene un máster y no lo tiene, debe dimitir

El presidente de la Conferencia de Rectores (CRUE), Roberto Fernández, considera que "si un político en el ejercicio de sus funciones dice tener un máster y no lo tiene es motivo de dimisión de su cargo político". "Los políticos no son una raza de ciudadanos distinta ni tienen derechos y obligaciones distintos", ha opinado Fernández en la rueda de prensa de valoración del procedimiento de información reservada abierto por la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) en relación con el máster de la presidenta de la Comunidad de Madrid.

La Conferencia de Recotres (CRUE) durant ela ruieda de prensa ofrecida esta mañana (EFE).

"No aparece el acta del TFM (...) no parece que las notas fueran las correctas y que todo fuera de una forma legal, además no aparece el trabajo de máster y no parece que se hiciera presuntamente la defensa, si todo este conjunto de presunciones, de hipótesis, se confirmaran estaríamos ante una muy grave irregularidad universitaria", ha asegurado el máximo responsable de la CRUE. El presidente de los rectores ha ofrecido a la URJC "el apoyo de la CRUE para llegar hasta las últimas consecuencias de su investigación" sobre la presuntas irregularidades del polémico máster de Cristina Cifuentes.

Además, el presidente de la CRUE ha señalado que la entidad "se opone y deplora" las opiniones de algunos políticos que quieren "transformar un problema puntual y concreto en una especie de ejemplo paradigmático de una deficiente práctica en la impartición de miles de másteres". En consecuencia, ha tildado de "inaceptable" que haya cargos políticos que "han manchado la imagen de la universidad". "Es posible que se produzca alguna incorrecta actuación de forma puntual. En el caso de que alguien detecte una mala práctica, CRUE pide encarecidamente que se denuncie por los cauces reglamentarios", ha asegurado el máximo representante de la CRUE, para a su vez trasladar la "honoralibidad" y "confianza" en los miles de profesionales que trabajan en el sistema público universitario.

Por tanto, ha insistido en que es "inaceptable" que algunos políticos, para defender su legítima opción partidaria, hayan "extendido una sombra de duda en el funcionamiento de la universidad española. "Esa actitud manifiesta una mayúscula irresponsable frivolidad impropia del ejercicio de un representante democrático. Los universitarios le pedimos a las diversas fuerzas políticas que mantengan a la universidad española al margen de las contiendas políticas", ha espetado.