El PP no tiene ninguna decisión tomada sobre Cristina Cifuentes

El PP no tiene aún ninguna decisión tomada sobre Cristina Cifuentes y cree que hay tiempo hasta el 7 de mayo, fecha límite para la moción de censura, salvo que sea la propia presidenta autonómica la que tome una determinación sobre su situación. Así lo han apuntado fuentes de la dirección nacional del PP, que admiten que están paradas las conversaciones con Ciudadanos para resolver la situación en Madrid, e insisten en su estrategia de poner al partido de Rivera en el "espejo de Podemos", porque si apoyase la moción de censura del PSOE lo haría con la formación morada. También advierten de que el pronunciamiento de la Conferencia de Rectores sobre la investigación que está haciendo la Universidad Rey Juan Carlos acerca del máster de Cristina Cifuentes es algo preliminar, y no definitivo, y por tanto aún hay tiempo.

Cristina Cifuentes ha reaparecido hoy en medio de la polémica en una entrega de premios. (Gtresonline)

Varios miembros del Ejecutivo y dirigentes del partido han rehusado hoy, a preguntas de los periodistas en el Congreso, confirmar su confianza en Cifuentes, y han señalado, como hizo ayer en Buenos Aires el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que esperan que este asunto se resuelva lo antes posible. Lo mismo han dicho dirigentes populares como el coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maíllo, quien tampoco ha respondido a la pregunta de si mantiene su confianza en Cifuentes y ha insistido en que los datos "objetivos" los tiene que dar el informe de la universidad para, a partir de ahí, tomar "una decisión".

RELACIONADO: Laura Nuño, subdirectora de derecho público en la URJC, presentó su dimisión este martes

Una decisión que, repiten desde la dirección 'popular', no está tomada aún, salvo que sea Cifuentes la que la adopte. Mariano Rajoy, que sigue de viaje oficial en Argentina y regresará mañana a Madrid, está siendo informado puntualmente de la situación, según las mismas fuentes. Aunque no quieren perder el Gobierno de Madrid, los 'populares' subrayan que este caso no es igual que el de Murcia, entre otras cosas porque se produjo a dos años de las elecciones autonómicas y ahora solo queda uno.

Insisten en cualquier caso en que su estrategia pasa por meter presión a Ciudadanos sobre el hecho de que si apoya la moción de censura de los socialistas en Madrid, lo hará junto a Podemos. Todavía quedan algunas fases de esta historia, insisten los 'populares'. Salvo que antes, reconocen, sea Cifuentes la que tome una decisión. Puede pasar cualquier cosa, admiten.

RELACIONADO: Así fue la petición formal de dimisión por parte de Ciudadanos