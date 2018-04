Se esperaba un acto agradable, tanto para Correos como para los leoneses y su provincia, pero se convirtió en un mal trago sin precedentes: Correos presentaba su sello dedicado a la provincia en el marco de la serie "12 meses, 12 provincias" con la presencia de su presidente, Javier Cuesta, el alcalde, Antonio Silván, y el presidente de la Diputación, Juan Martínez Majo, cuando una mujer del público levantó la mano. Preguntó qué catedral era la que ilustraba el sello ya que era incapaz de reconocerla y estaba segura de que no era la de León. Tras diversas comprobaciones se constató que se trataba de la catedral de Burgos. Una vez verificado el error, el presidente de Correos ha hecho unas declaraciones a los periodistas "para pedir disculpas a todos los leoneses".

Así es el sello que ha desatado la polémica (EFE).

"Como el sello ya no se puede cambiar aceptamos este error, que es algo que no nos suele pasar como demuestra que en los seis años que llevo al frente de Correos se han emitido más de 700 sellos sin ningún error de este estilo", ha agregado Cuesta. Ha añadido que pedirá al Ministerio de Fomento que les autorice la emisión de otro sello dedicado a León para "resarcir a los leoneses" por un fallo que calificó de "imperdonable". "Siento mucho que nos hayamos dado cuenta aquí, pero prefiero mil veces que me lo hayan dicho para poder pedir disculpas a los leoneses y, como no se puede hacer nada, intentar hacer otro sello", ha finalizado.

Cuesta ha precisado que en el proceso de emisión de los sellos "se revisa mucho" y "no había habido nunca ningún problema". La Unión del Pueblo Leonés (ULP), cuyo portavoz municipal, Eduardo López Sendino, ha asistido a la presentación del sello, ha solicitado que "ante tamaño desatino" del servicio de Correos y del equipo de gobierno del PP, "que no se ha apercibido", se retire inmediatamente de la circulación.

El sello con el error pretende rendir homenaje durante el mes de abril a la arquitectura, paisajes y tradiciones de la provincia de León con un composición de imágenes dentro de las iniciales LE con la Real Colegiata de la Basílica de San Isidoro o con un cocido maragato entre otras, pese a la equivocación por parte de Correos al incluir la Catedral de Burgos. En el acto también se ha presentado otro sello dedicado a León como Capital Española de la Gastronomía en 2018 que ilustra el rosetón de la Catedral de León con imágenes en su interior a modo de vidriera de productos típicos de León como alubias, cecina o mantecadas de Astorga, entre otros.

