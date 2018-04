Conmoción en Melilla por la muerte de una mujer en una cesárea en la que su bebé resultó herido

Para ellos ha sido un homicidio por imprudencia y mala praxis y quieren llegar hasta el final. Touria, una mujer de 35 años, acudió a dar a luz en el Hospital Comarcal de Melilla y su parto terminó en cesárea, un procedimiento quirúrgico en el que ella perdió la vida y su bebé resultó herido con un corte en la cara provocado, según las primeras investigaciones, por el bisturí del médico que la practicó. El recién nacido se está recuperando. A su madre se le practicará la autopsia oficial, aunque sus familiares han solicitado otra independiente y ayer denunciaron los hechos.

El Hospital Comarcal de Melilla (EFE).

Según ha contado a 'El Faro de Melilla' el marido de Touria, Hernán Cerquera, su mujer y él llegaron al hospital en la noche del sábado. El motivo por el que el parto acabó en cesárea fue porque el niño era demasiado grande para un parto natural. A los 20 minutos de iniciar esta operación, que no suele revestir mayor gravedad, el doctor salió del quirófano para informarle de que el bebé había nacido, pero que le habían hecho accidentalmente un corte en la cara con el bisturí. Touria, le dijo, tenía que permanecer en la sala de operaciones porque no paraba de sangrar. Ya de madrugada, informaron a Hernán de que habían decidido extirparle el útero para intentar contener así la hemorragia. Pero eso no fue suficiente para salvar la vida de la mujer, que falleció a primera hora de la mañana del domingo, tras trece horas en el hospital.

El marido de Touria ha asegurado también que el juzgado número 2 de Melilla, que lleva la investigación del caso, ha autorizado que un forense independiente realice la segunda autopsia, al margen de la oficial, que realizará el Instituto Anatómico Forense. De hecho, están recaudando dinero por si hiciera falta financiar este informe independiente. La familia regresará hoy al juzgado porque no tienen ninguna documentación del ingreso, de la operación ni ningún parte médico donde se recoja lo ocurrido.

Para el abogado de los familiares, Ignacio Gavilán, hubo "mala praxis" tanto por el corte en la cara del bebé, "algo que no es normal", como por la atención que recibió la madre. En su opinión, si los médicos del Hospital Comarcal no disponían de medios adecuados o de experiencia suficiente en el manejo de esta situación, deberían haber trasladado a la mujer en un helicóptero a Málaga. Además, Gavilán ha asegurado que solicitará que el juez que lleva el caso investigue si el ginecólogo que practicó la cesárea tiene el título homologado, ya que se trata de un médico extranjero y desean verificar si los estudios que realizó en su país coinciden con lo exigible para hacer su trabajo en España.

El padre del bebé, que también tiene ictericia -alto nivel de bilirrubina en la sangre, una circunstancia bastante común en recién nacidos-, espera que le den hoy mismo el alta para que pueda ir a casa con su hermano mayor y el resto de la familia, desolada con la pérdida de Touria en unas circunstancias tan dolorosas.

Fuentes del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) han informado de que se ha abierto un procedimiento de investigación interno sobre estos hechos, "como se hace siempre" que se dan este tipo de casos. Asimismo, el organismo sanitario ha lamentado "profundamente" el fallecimiento de la mujer, aunque ha optado por no pronunciarse públicamente al estar este caso en vía judicial.