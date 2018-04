El incendio declarado el domingo por la noche en el sur de Tenerife ha quemado ya 220 hectáreas de terreno, mientras los expertos Cabildo apuntan ya a que ha podido ser provocado de forma intencionada o por una negligencia, ya que no se ha dado ningún fenómeno natural capaz de encenderlo. En rueda de prensa el consejero de Medio Ambiente del Cabildo de Tenerife, José Antonio Valbuena, ha explicado que a lo largo del día la zona afectada por el fuego se ha extendido desde las 100 hectáreas que se medían esta mañana hasta las 220 de esta tarde.

La fuerte humareda que deja el incendio se puede ver aún desde la distancia (EFE)

Valbuena ha descartado que el incendio pueda afectar a ningún núcleo de población de la isla, puesto que el más próximo, el de Vilaflor, se encuentra a cinco kilómetros de distancia y "no es previsible" que el fuego afecte a los caseríos de la zona. Ha añadido que, de momento, todavía no se puede dar por controlado el incendio, porque hay que ver cómo evoluciona durante esta noche y las primeras horas de la mañana. "La única ventaja de que sea una zona de difícil acceso es que no hay cerca ningún núcleo de población o cultivo que pueda provocar daños personales o económicos", ha indicado el consejero.

Por ahora, las llamas han afectado a zonas altas de los municipios de Vilaflor y Granadilla de Abona, en el entorno del paraje conocido como Paisaje Lunar, por encima de la pista de Madre del Agua y por debajo de Montaña de la Arena. El consejero de Medio Ambiente de Tenerife también ha subrayado que el trabajo realizado por los efectivos movilizados contra este incendio forestal ha sido "muy intenso", especialmente por la noche pasada, que fue "complicada", debido a que no era fácil trabajar en el terreno sin conocer "la configuración del fuego".

Valbuena ha hecho hincapié en que, a diferencia de un incendio en verano, es positivo que no haya condiciones extremas en cuanto a temperatura, pero ha comentado que el viento en este caso "no ha jugado a favor". El consejero también ha informado de que esperan que mañana, martes, lleguen a Tenerife los dos hidroaviones que han solicitado al Gobierno central y ha explicado que no se han pedido porque los helicópteros "no sean suficientes", sino porque el incendio ha ido "ganando cota".

A la altitud a la que se encuentra el fuego, los helicópteros tienen menos operatividad, mientras que los aviones forestales tiene "más posibilidades de actuación". Unos 120 efectivos trabajan desde este domingo en la zona afectada y es en el frente oriental del incendio donde existe actualmente mayor dificultad, ya que afecta de una zona de difícil acceso, según ha informado José María Sánchez, miembro de Brigada Forestal (Brifor) del Cabildo y director del dispositivo.

Sánchez ha apuntado que el aviso de incendio se recibió ayer a las 21.50 horas, cuando un senderista que caminaba por el Paisaje Lunar llamó para alertar de la emergencia. El director del dispositivo ha señalado que, en la zona de inicio del fuego, este "corre ladera hacia abajo con pendiente en contra y pendiente a favor", lo que provoca una extensión rápida. José María Sánchez también ha resaltado la dificultad de acceso, puesto que solo se puede llegar a ese lugar a pie y "hay que caminar mucho con pendientes medias que van desde el 40 por ciento hasta el 100".

Los helicópteros anfibios son muy importantes en la ayuda a extinguir los incendios (Getty Images)

Según este experto del Cabildo, se ha podido evitar que el fuego llegase a la zona del Campamento del Agua, uno de los objetivos "primordiales" que habían marcado las Brigadas Forestales. El miembro del mando técnico de Brifor ha afirmado que las labores de liquidación de las llamas continuarán mañana con herramientas "manuales" principalmente y ha recordado que durante las últimas horas ha habido cuatro helicópteros del Gobierno de Canarias que se han alternado "para que no se agoten los recursos" a la espera de que este martes lleguen los aviones anfibios.

El presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, ha destacado la colaboración de todas las administraciones que han prestado ayuda y ha dicho que "es bueno contar con todo tipo de recursos". "Se ha reforzado el trabajo con medios aéreos que no tenemos disponibles al estar fuera de la campaña de incendios, por lo que me gustaría agradecer su ayuda tanto al Cabildo de Gran Canaria, que desplazará una unidad de refresco, como al Gobierno de Canarias y al Gobierno central", ha señalado. Alonso ha agregado que las condiciones climáticas son "peculiares" porque hay buenos niveles de humedad, pero el viento "a veces ayuda y a veces no".