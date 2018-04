El orgullo de la madre de Carme Chacón al hablar de ella cuando se cumple un año de su muerte

El legado de Carme Chacón es para su madre "más que un bonito recuerdo, es una incitación permanente a continuar su lucha por una sociedad más justa. Esa lucha seguirá con nosotros", ha dicho esta mañana una emocionada Esther Piqueras, al referirse con orgullo a la labor que desempeñó su hija, que falleció el 9 de abril de 2017 a los 46 años víctima de la enfermedad coronaria congénita que padecía. La madre de la primera ministra de Defensa que tuvo España ha agradecido en nombre de la familia todos los homenajes que ha preparado en su memoria el PSC, el partido en el que ella militó desde joven.

Los padres y la hermana de Carme, durante el homenaje que le han rendido hoy en Barcelona junto a Miquel Iceta, primer secretario del PSC (@jsccatalunya/Twitter).

Su hija, ha dicho Esther Piqueras, luchó siempre para que todas las personas pudieran tener "una vida digna" y ese será siempre su legado, un recuerdo que han querido hacer duradero los socialistas al poner el nombre de Carme Chacón a la sala de prensa de su sede central en Cataluña. Además, han bautizado así una beca que impulsará el PSC, la escuela de verano de la federación del Baix Llobregat y la sede de la agrupación de su Esplugues natal. El PSC también editará un libro con sus artículos y conferencias.

En el Congreso de los Diputados será mañana, 10 de abril, cuando se realice un homenaje a su figura y a su trayectoria. El acto estará encabezado por la presidenta de la Cámara Baja, Ana Pastor, y participarán destacados dirigentes socialistas, como el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, que la convirtió en ministra de Vivienda primero y después, en 2008, en la primera mujer al frente de la cartera de Defensa, todo un hito que dejó poderosas imágenes, como la de Carme Chacón embarazada pasando revista a las tropas.

Hasta su muerte, Carme Chacón llevaba una vida discreta y alejada de los focos en Madrid tras su retirada de la primera línea de la vida política y rompía muy puntualmente sus rutinas para acudir a algún acto público, como homenaje al también exministro José Antonio Alonso, fallecido en febrero de 2017, el último al que acudió. También se la podía ver esporádicamente en eventos del partido, como la proclamación de Susana Díaz como candidata a la Secretaría General.

Carme Chacón, pasando revista a las tropas embarazada de siete meses (GTresonline).

Se había trasladado con su hijo Miquel, que cumplirá 10 años el 19 de mayo, al que era su domicilio, en el barrio madrileño de Chamberí, poco menos de un año antes de su fallecimiento, después de su divorcio del exsecretario de Estado de Comunicación Miguel Barroso en julio de 2016. Los dos mantenían una relación cordial y su separación se produjo de mutuo acuerdo y amistosamente.

Carme Chacón se definía en sus perfiles en las redes sociales como 'Mare feliç' (que en catalán significa 'madre feliz') y compartía numerosas fotografías tanto de su vida pública como de su esfera más íntima al lado de sus amigos y de su hijo Miquel. Su último mensaje en las redes sociales fue una imagen del cielo, de las nubes que divisaba desde el avión que la trasladaba a Madrid para reencontrase con quien más quería, tras haber pasado unos días en Miami, donde trabajaba como profesora asociada en el Miami Dade College. Y acompañaba esa foto con un último mensaje dirigido a él: "Muuuuchas ganas de Miquelete", escribía solo unas horas antes de la que la muerte la sorprendiera trágica y repentinamente.

Su determinación y firmeza eran de sobra conocidas por su familia, compañeros y amigos. Una muestra es que no permitió que la enfermedad cardíaca que padecía le impidiera llevar una vida normal. "Para mí la vida es un privilegio. Tengo una cardiopatía congénita y eso me hace pensar que todos los días son un regalo", declaraba la exministra de Defensa en una entrevista en 'La Vanguardia', en diciembre de 2015. "En teoría no podía ser madre. Tengo 35 pulsaciones por minuto, el corazón al revés, un bloqueo auricular y ventricular completo. Desde muy niña me advirtieron que debería llevar un marcapasos y una vida muy tranquila", añadía.

Carme, emocionada, sostiene en brazos a su hijo recién nacido (Getty Images).

Carme Chacón no hizo mucho caso: jugó al baloncesto hasta los 23 años, tuvo una carrera política -que no es precisamente una profesión tranquila- y se empeñó en ser madre un año después de casarse con Miguel Barroso.

Su prematuro adiós con solo 46 años dejó un hondo vacío en sus compañeros de partido y de profesión, que estos días le están rindiendo homenajes, pero sobre todo en su familia y amigos, que tratan ahora de encauzar sus caminos sin ella. Como le gustaba decir a Carme Chacón: "La vida es dura y difícil y hay que pelear, pero también quiero enseñarle a mi hijo que el género humano está lleno de bondad".