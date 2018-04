Ciudadanos pide formalmente la dimisión de Cristina Cifuentes

Ciudadanos ha pedido la dimisión de la presidenta madrileña, Cristina Cifuentes, por el caso del máster y ha exigido al PP que presente una candidatura alternativa para dirigir el Gobierno de la Comunidad de forma interina hasta las elecciones autonómicas de 2019. El portavoz de Ciudadnaos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, ha formalizado esta petición después de que los populares hayan rechazado la comisión de investigación propuesta por la formación naranja sobre el máster de la dirigente en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC).

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, y el portavoz de Ciudadanos, Ignacio Aguado, en una comaprecencia tras la aprobación de los últimos presupuestos. (Gtresonline)

Así lo ha indicado Aguado en rueda de prensa en la Cámara regional después de que anunciase este sábado un ultimátum al PP para que presentara antes de las 12 horas de este lunes las 48 firmas de los diputados populares en la Asamblea para apoyar la comisión de investigación sobre el máster. En caso de no hacerlo, Aguado señaló que exigirían la presidenta de la dirigente madrileña y como ha explicado, hace pocos minutos los 'populares' ha enviado un documento a Ciudadanos en el que explican que no apoyan la comisión. "Queríamos ver si el PP estaba más del lado de la verdad o de la mentira, si querían llegar hasta el fondo del asunto, después de casi 20 días conociendo noticias tras noticias", ha apuntado.

A juicio de Aguado, el texto que ha presentado el PP diciendo que no están de acuerdo con la comisión, además de que lo han recibido fuera de plazo, recoge la actitud de los populares que busca convertir la comisión en una "persecución contra fuentes y periodistas". "Es el mundo al revés", ha aseverado. Aguado ha explicado que esperan que la dimisión de la acutal presidente se produzca cuanto antes. "Lo ideal es que Cifuentes lo hiciera hoy mismo y dejar de dilatar esto en el tiempo. En todo caso, la dimisión se tendría que producir antes de termine el mes de abril".

El pasado viernes, tras la comparecencia del rector de la URJC, Javier Ramos, en la que afirmó que no se puede confirmar que la defensa del Trabajo de Fin de Máster haya tenido lugar ni que la memoria de ese trabajo haya sido remita, Cristina Cifuentes compareció ante la prensa para asegura que nos e pensba dimitir. "He dicho la verdad, no he mentido absolutamente en nada", subrayó. Por su aprte, la universidad ha puesto el caso en manos d ela Fiscalía al pareciar indicios de delito.

