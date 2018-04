Nuevas esperanzas para la familia de Caroline del Valle, la chica de 14 años desaparecida en 2015

Los familiares y amigos de Caroline del Valle, la chica de 14 años que desapareció en una zona de discotecas de Sabadell en marzo de 2015, ven algo de luz al final del complicado túnel que está siendo su desaparición. Tanto Isabel Movilla, su madre, como el resto de su entorno han visto avivadas sus esperanzas tras la reapertura del caso a principios de este mes de abril y tras las declaraciones de Jacine Madith, más conocido como 'Justin', el último joven que la vio antes de que se perdiera su rastro. Además, el próximo 22 de abril familiares y amigos se manifestarán para pedir que se pongan todos los medios disponibles en una investigación plagada de lagunas y contradicciones desde el principio. Recientemente Isabel lamentó que para algunos casos "se remueva cielo y tierra en España" y sin embargo el suyo se archivara.

Caroline del Valle tenía 14 años cuando desapareció en 2015 (Facebook).

Caroline del Valle era una joven vivaracha y algo tímida a quien sus amigos atribuyen un fuerte carácter. Según los testimonios no le gustaba mucho la noche, hasta que el verano de 2014 cambió de amistades y, según ha comentado su madre en el programa de La Sexta 'Expediente Marlasca', "se juntó con quien no debía". A sus nuevos amigos los conoció por Internet y, de hecho, comenzó a cambiar su forma de vestir, a pintarse y a vivir pendiente de las redes sociales. El día de su desaparición le dijo a su madre que se iba dormir a casa de una amiga. Sin embargo, quedó con una veintena de chicos y chicas, muchos de ellos escapados de centros de menores, para salir de marcha por la llamada 'Zona Hermética' de Sabadell (Barcelona), un polígono de discotecas y lugares de ocio que hoy día está clausurado por las quejas de los vecinos.

RELACIONADO: Más información sobre personas desaparecidas

En algún momento de la noche hubo un altercado y llegaron varios coches de los Mossos d'Esquadra. El grupo con el que estaba Caroline huyó en desbandada, pues varios de los jóvenes estaban siendo buscados, y la chica corrió junto a ellos. El punto de inflexión que ha hecho que se vuelva a investigar ha sido precisamente el cambio de versión de 'Justin', el último que la vio, sobre ese momento: aunque inicialmente había declarado que vio a la joven esconderse bajo un coche, ahora asegura que había otras personas corriendo tras ellos. "Había tres chavales, tuvimos un altercado con ellos... Yo no me fijé en eso, pero pensando he caído", cuenta ahora.

RELACIONADO: Cifras para explicar el drama de las personas desaparecidas en España

La madre de Caroline cree que es una pista que es preciso seguir y ha contado que a ella 'Justin' se le ha derrumbado por teléfono: "Me dijo que tenía que haber mirado más por mi hija". Durante todo este tiempo Isabel ha tenido que hacer frente a las versiones contradictorias de una historia marcada por los secretos y las mentiras. La amiga de Caroline, a cuya casa había ido supuestamente a dormir, tardó hasta dos días en confesar que en realidad nunca había estado allí y dar la pista de las discotecas de Sabadell. Luego le han contado que estaba retenida, que se había fugado con un chico... Incluso ha llegado a ser amenazada e insultada por los menores y sus familias cuando ha tratado de dilucidar el paradero y lo que sucedió con su hija. "Me decían que les he arruinado la vida. ¿Y a mí quién me ha arruinado la vida?". Los Mossos, que llegaron a archivar la causa como "homicidio con ocultación de cadáver", retoman ahora sus pesquisas con una única certeza compartida con la familia: que la desaparición de Caroline fue forzada.