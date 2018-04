Lula Da Silva pone fin a su resistencia y ya está en manos de la Policía

El ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, tras dos días de resistencia en el sindicato desde el que llegó a la política, se entregó este sábado para comenzar a cumplir los doce años de cárcel que le impuso la Justicia por corrupción. El juez Sergio Moro, que le halló culpable de corrupción en un caso asociado al escándalo en Petrobras, le había dado plazo hasta las 20.00 GMT del viernes para entregarse, pero Lula lo ignoró.

Lula da Silva se entrega las autoridades (EFE)

La última excusa para postergar su encarcelamiento fue una misa que se celebraría este sábado en el sindicato en memoria de su fallecida esposa, que habría cumplido 68 años. En su último discurso aseguró que no se siente "por encima de la justicia", y apuntó que "si no creyera en la justicia no hubiera fundado un partido, habría hecho una revolución". Habló del "sufrimiento" de su familia cuando "ve a uno de los suyos masacrado", aseguró que sus problemas judiciales agudizaron los problemas de salud que llevaron a la muerte a su esposa y dijo que, con su entrega, quienes querían verlo en prisión "hoy tendrán orgasmos múltiples".

La entrega de Lula, sin embargo, se demoró varias horas después de su discurso e incluso casi fue impedida por decenas de militantes que bloquearon los portones y no dejaron salir su automóvil. Tras unas tensas negociaciones, Lula salió caminando en medio un enorme tumulto, subió a un automóvil y partió, seguido de inmediato por un convoy de la Policía Federal. El expresidente será trasladado a Curitiba, donde le espera una celda de 15 metros cuadrados especialmente preparada para él.

Según la presidenta del partido, Gleisi Hoffmann, la militancia del Partido de los Trabajadores acampará "desde el domingo" en Curitiba y el lunes hará lo mismo en Brasilia para exigir "la libertad de Lula a los magistrados golpistas de la Corte Suprema". Pese a ello, en el Supremo reside la última esperanza de que Lula recupere la libertad, que es la revisión de una jurisprudencia que rige desde 2016 y permite la prisión de un condenado una vez que la sentencia se ratifica en segunda instancia, como es su caso. En el Supremo, a espera de debate, hay varios recursos que piden volver al régimen anterior, que establecía el encarcelamiento una vez agotadas todas las apelaciones, incluso en una tercera y una cuarta instancia.