Los padres de Gabriel: 'La autopsia nos ha hecho más reconfortante su pérdida porque no hubo tiempo de que sufriese'

Despues de que esta misma semana un nuevo informe precisara las circunstancias en las que falleció el pequeño Gabriel, sus padres, Patricia Ramírez y Ángel Cruz, han reconocido con la voz rota ante los medios que el hecho de que su hijo muriese "entre una y dos horas" después de que fuera raptado por Ana Julia Quezada presuntamente el 27 de febrero en Las Hortichuelas, en Níjar (Almería), hace "más reconfortante su pérdida, porque no hubo tiempo de que sufriese".

Los padres Gabriel Cruz, Patricia y Ángel (Gtresonline)

"Solventa muchas de las dudas que nos atormentaban en los momentos de miedo, de terror que vivimos durante los 13 días de búsqueda y nos hizo pensar que se fue tan feliz como había sido hasta ese momento", ha trasladado Patricia entre lágrimas, ya que, tal y como ha confesado, afrontar estos hechos "nos cuesta sin que se nos encoja cada pelo y cada poro de nuestra piel".

En una comparecencia en el hotel Cala Grande de Las Negras, y acompañados de su letrado Paco Torres y del psicólogo que les está guiando en el tránsito del duelo por su hijo, Patricia y Ángel, han expresado su "confianza" en la justicia para que la presunta asesina de su hijo "no pueda volver a hacer daño a nadie".

Mientras la madre del pequeño ha admitido que, "de alguna manera sí sospechaba" de la entonces pareja sentimental de Ángel Cruz, él se ha pronunciado en sentido contrario. "Yo no sospechaba en absoluto. Dormía con ella, me consolaba a mí cada noche, yo no sospechaba. Al daño por la pérdida de Gabriel se añade el daño por tenerla a nuestro lado y, encima de todo, intentar consolarla", ha dicho el padre.

Ana Julia Quezada consuela al padre del pequeño durante su búsqueda (Gtresonline)

PRISIÓN PERMANENTE REVISABLE

Durante la comparecencia, ambos han hecho alusión, asimismo, a la prisión permanente revisable a raíz de una iniciativa ciudadana que estaría promoviendo un recogida de firmas en favor de esta medida penal en la ballena que preside el final de La Rambla de la capital almeriense, y que se ha convertido en altar improvisado en recuerdo del pequeño Gabriel.

"Hablar de la prisión permanente revisable es incompatible con el duelo que estamos pasando y no podemos dar una opinión formada al respecto, pero sí pedimos que no se haga en este sitio donde de manera espontánea se han ofrecido miles de gestos de cariño continuos hacia nuestro hijo que nada tiene que ver con el debate político y penal." "Es un santuario y la experiencia de duelo que estamos atravesando es harto incompatible un posicionamiento político y legal".

Ambos han dedicado buena parte de su intervención a agradecer lo que han denominado "la cadena de favores" que desde el minuto uno generó la desaparición de su hijo y han tenido una mención especial a los agentes de la Guardia Civil que han participado en la investigación que "ha permitido detener al malo para que no vuelva a hacer daño nunca más", en alusión a Ana Julia Quezada, en prisión provisional por presunto asesinato, detención ilegal y contra la integridad moral. "Gracias por la dedicación, la profesionalidad y la implicación de los agentes que nos devolvieron, entre lágrimas de frustración incontenible, a nuestro hijo", han manifestado.