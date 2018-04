Renta 2017: preguntas y respuestas a cinco cuestiones básicas para presentar tu declaración

Acaba de arrancar la campaña de la declaración de la renta de 2017, que se prolongará hasta el próximo 2 de julio. Cada año la presentan alrededor de 20 millones de contribuyentes. Damos contestación a las preguntas básicas cuyas respuestas debemos conocer todos antes de empezar.

Una oficina de la Agencia Tributaria (EFE/Archivo).

¿QUIÉN TIENE LA OBLIGACIÓN DE PRESENTARLA?

Deben presentar la declaración aquellos contribuyentes que perciban rentas anuales superiores a 22.000 euros si proceden de un único pagador o si la suma de las cantidades percibidas del segundo y restantes pagadores no superan en su conjunto los 1.500 euros anuales. Cuando hay dos o más pagadores, el límite baja hasta los 12.000 euros, igual que si se perciben pensiones compensatorias. Los rendimientos que vengan del capital mobiliario y ganancias patrimoniales que están sometidos a retención o ingreso a cuenta deben declararse en el caso de superar, en conjunto, los 1.600 euros anuales también obligan a declarar. Puedes consultar todos los requisitos en este enlace . No obstante, aunque no estén obligados, estos contribuyentes pueden presentarla si creen que pueden beneficiarse de desgravaciones fiscales.

¿INDIVIDUAL O CONJUNTA?

Muchos matrimonios se hacen esta pregunta y la respuesta es muy sencilla. Si los dos trabajan, es mejor optar por la tributación individual, la conjunta solo compensa cuando es uno de los cónyuges el único que trabaja o cuando el otro percibe menos de 3.400 euros anuales. En el resto de los casos casi siempre es mejor que los cónyuges opten por la tributación individual.

¿CON LA APP, POR TELÉFONO, ONLINE O EN PERSONA?

- Con la aplicación móvil: Tanto en Google Play (si eres usuario de Android) como en App Store (si tienes un móvil de Apple), puedes encontrar la app gratuita de la Agencia Tributaria, una de las novedades de la campaña de este año. Con ella puedes acceder a tus datos fiscales y a tu borrador de declaración, que puedes confirmar directamente si no tiene que ser modificado porque Hacienda cuente ya con todos tus datos. Así de fácil, con un solo clic.

- Por teléfono: La Agencia Tributaria ha ampliado el servicio de atención telefónica para contribuyentes mediante la línea '¿Le llamamos?'. Hay que solicitar cita previa y un empleado de Hacienda te llamará para hacer tu declaración. Pueden acceder a este servicio los contribuyentes que cumplan estos requisitos: Rendimientos del trabajo inferiores a 65.000 euros, rendimientos del capital mobiliario inferiores a 15.000 euros, rendimientos del capital inmobiliario hasta un inmueble o contrato, ganancias y pérdidas patrimoniales derivadas de transmisiones de fondos de inversión, ganancias y pérdidas patrimoniales no derivadas de transmisiones salvo que correspondan a actividades económicas. Si quieres saber cómo pedir cita, puedes pinchar aquí.

- Online: Todos los contribuyentes pueden operar con Renta Web, un servicio que ofrece la página web de la Agencia Tributaria. Una vez dentro del portal de la Renta 2017, basta identificarse con el DNI electrónico, la Cl@ve PIN o el número de referencia. Así se accede a un borrador de declaración donde se pueden modificar los datos, añadir lo que desee y confirmar la declaración y dejarla entregada. Además, en esa misma página se puede conocer el estado de tramitación y cuándo nos harán la devolución en caso de que la declaración salga a devolver.

- En persona: en este caso, se puede solicitar cita previa para que te hagan la declaración en una oficina de la Agencia Tributaria. El plazo para solicitar cita previa empieza el 8 de mayo y a partir del día 10 empiezan a elaborarse las declaraciones en las oficinas. El último día para solicitar cita previa es el 29 de junio. Hay contribuyentes que optan por hacer la declaración por su cuenta (o en una gestoría) y luego presentarla. En ese caso, pueden hacerlo tanto en una sede de la Agencia Tributaria como en las entidades bancarias colaboradoras.

¿HASTA CUÁNDO PUEDO ENTREGAR MI DECLARACIÓN?

- Hasta el 2 de julio como norma general.

- Aquellos contribuyentes a los que les salga la declaración a pagar y hayan solicitado domiciliar el pago, deben presentarla antes del 27 de junio. Si han fraccionado el pago, les pasarán por el banco un primer recibo el día 2 de julio y el otro el 5 de noviembre.

¿QUÉ ME PUEDO DESGRAVAR?

- Circunstancias familiares y personales: Tener hijos menores o convivir con mayores de 65 años que no perciban rentas superiores a 8.000 euros anuales reduce la factura fiscal y más, si tienen alguna discapacidad. Esta última circunstancia, cuando afecta a la persona que presenta la declaración, también tiene beneficios a la hora de hacer la declaración. No te olvides de incluir a todos los miembros de la unidad familiar.

- Vivienda habitual: Para aquellos que compraron su casa antes del 1 de enero de 2013, siempre que se hubieran deducido este gasto en la declaración de la renta de 2012 y anteriores, pueden desgravarse el 15% de los gastos de la hipoteca hasta un límite de 9.040 euros anuales. Todos los que tengan un contrato de alquiler firmado antes del 1 de enero de 2015 y que ya se hayan deducido anteriormente por este concepto, podrán desgravarse parte del pago del alquiler siempre que su base imponible sea inferior a 24.107 euros anuales.

- Pensiones compensatorias y anualidades de alimentos: Si te has divorciado y le pasas una pensión a tu expareja, debes incluirlo en la declaración, al igual que si satisfaces pensiones de alimentos en favor de los hijos del matrimonio. Estos gastos, si existen, se anotan en dos apartados separados del documento.

- Aportaciones a fundaciones, sindicatos y partidos políticos: Muchos contribuyentes olvidan introducir en su declaración estos gastos, que ayudan a reducir la factura fiscal. El dinero destinado a cuotas por afiliación a sindicatos, así como el destinado a la colegiación en el caso de aquellos colectivos en los que es obligatorio para poder trabajar, como médicos o abogados, con un límite de 500 euros anuales. Las cantidades satisfechas en concepto de afiliación a partidos políticos dan derecho a una deducción del 20 por ciento de las cuotas.

- Según donde vivas, puedes acceder a otras desgravaciones: Ayudas al alquiler independientes de las que otorga el Estado, el cuidado de personas dependientes, el pago del sueldo a empleadas de hogar, gastos escolares, pagos a escuelas infantiles, ensañanza de idiomas, la participación en cooperativas agrarias, la realización de labores domésticas no remuneradas, la compra de dispositivos para el ahorro de agua en el hogar, o exenciones fiscales a hombres que se hayan reducido su jornada para cuidar de sus hijos o mayores son algunos de los gastos que están sujetos a desgravación en las distintas comunidades autónomas. Consulta las particularidades de tu lugar de residencia para saber a cuáles puedes acogerte.