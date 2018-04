El portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, ha anunciado este miércoles que van a presentar tanto ante el Comité Ejecutivo del PSOE-M como del PSOE una propuesta de moción de censura contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, tras sus explicaciones sobre el máster cursado en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC). Así lo ha anunciado en rueda de prensa tras el pleno extraordinario celebrado en la Asamblea de Madrid, donde, a su juicio, las explicaciones de Cifuentes han sido "insuficientes". "No podemos decir que se haya dicho exactamente toda la verdad", ha señalado Gabilondo en este sentido.

Ángel Gabilondo durante su comparecencia en la Asamblea de Madrid, en el pleno celebrado por la polémica sobre el máster de Cristina Cifuentes (GTRES)

En su opinión, "es un momento muy urgente de petición por parte de la ciudadanía" y se ven "en la necesidad de estar a la altura de esa demanda ciudadana". Por eso, presentarán por unanimidad esta propuesta de moción de censura tanto en Madrid como en Ferraz esta misma tarde, ha explicado. Para ello, Gabilondo ha hecho un llamamiento al resto de grupos porque Madrid "necesita un cambio" y porque cree que están cumpliendo con su obligación ante "esta inquietud social" en "una situación bastante insostenible". "La figura de la presidenta hace un daño enorme a la Comunidad de Madrid", entiende.

Sobre la propia moción, Gabilondo ha explicado que procede de un "trabajo muy coordinado, sin ninguna fisura" y llevado a cabo "con toda la responsabilidad" y "obligación". "Personalmente, si fuera candidato, no tengo miedo a perder ni tengo miedo a ganar, es como una llamada a todos los movimientos sociales y a aquellos que dicen que hay que cambiar Madrid... es el momento de hacerlo", ha indicado. En este sentido, sí que cree que está dispuesto a presentarse como candidato a la presidencia de la Comunidad en esta moción "porque hay cosas mas importantes en la vida que ganar o perder" y no quiere "ganar a cualquier precio". Además, entiende que pase lo que pase ganarán en "credibilidad" de que son "responsables y serios".

Sobre si cree que contarán con el apoyo de Ciudadanos, dado que antes de su anuncio, el secretario general de Podemos en la Comunidad de Madrid, Ramón Espinar, ya ha avanzado que cuentan con el apoyo de todo su grupo, ha señalado que la formación naranja quiere hablar de comisión de investigación y que el PSOE no tiene inconveniente para ello pero entiende que esta comisión no es la "solución en este momento para Madrid".

Y es que considera que la comisión puede durar meses e incluso llegar a las próximas elecciones, y la situación es "grave" para esperar. "Nos toca asumir el compromiso, somos el partido con más votos y nos vemos en la obligación de asumir esta responsabilidad", ha insistido Gabilondo, que ha estado acompañado en su comparecencia ante los medios del secretario general del PSOE-M y diputado, José Manuel Franco. Preguntado por si tienen idea de qué gobierno plantearían, ha señalado que no están pensando en "nada definido" sino "en algo que se haga pragmático" y en "no abrir falsas expectativas, que sea concreto, visible y viable y que se haga con absoluta certeza", para añadir que no hablan de acuerdo de gobierno ahora sino de pedir a la oposición que se sumen.

"Pedimos a los demás que se sumen, y que elijan qué prefieren, si seguir en esta situación o buscar juntos un cambio", ha subrayado, advirtiendo, además que, del mismo modo que la presentación de una moción de censura para el PSOE tendrá sus consecuencias, que lo que el resto de grupos de la oposición decida "también" generará consecuencias en los ciudadanos.

"Ellos saben lo que deben hacer, no hemos mirado las garantías sino las necesidades de responder a un requerimiento", ha insistido Gabilondo, que cree que esto obliga a los tres grupos de la oposición a retratarse aunque ya llevan "retratándose" todos "un tiempo". "Nos hemos retratado en la investidura de la presidenta, con los presupuestos de la Comunidad, en leyes fundamentales... llevamos retratándonos un poco, hoy no empieza la galería de fotos, hay suficientes retratos ya", ha considerado.

CANDIDATO, GABILONDO

Por su parte, Franco ha señalado que la propuesta de moción de censura cuenta con el respaldo de 'Ferraz', con la que están trabajando "codo con codo". De hecho, ha indicado que hace tan sólo una hora ha hablado con el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, y que están "totalmente de acuerdo" con lo que la Ejecutiva Regional, que se reúne a las 21 horas de este miércoles, decida. "La Ejecutiva federal en su conjunto y el secretario general es conocedor de todo esto y nos apoya", ha asegurado en este sentido.

Ángel Gabilondo y Cristina Cifuentes se saludan amistosamente en uno de los actos en los que coincidieron (GTRES)

Sobre quién va a ser el candidato a la Presidencia en esta moción, ha asegurado que el candidato "natural porque ha sido la segunda fuerza" más votada en las últimas elecciones y porque "Madrid necesita un gobierno decente" será Gabilondo. "No hay nadie mejor para encabezar un gobierno decente... es Ángel Gabilondo", ha subrayado de forma tajante.

Franco ha explicado que la decisión está tomada por unanimidad en toda la Ejecutiva, que no es la primera vez que se reúne este miércoles. De hecho, ha explicado que ya habían hablado sobre el asunto y que estaban de acuerdo que si las explicaciones de Cifuentes de hoy no eran "convincentes", el "siguiente paso" tenía que ser la moción. Si no lo han anunciado antes, ha dicho, es porque han querido ser "respetuosos" con los "tiempos" y con la presunción de inocencia. "Lo hacemos por responsabilidad política", ha concluido Franco.