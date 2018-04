El caso de Lawrence McKinney es el de una injusticia que parecía no tener fin. La primera y principal es que fue condenado y ha pasado 32 años de su vida en prisión por unos delitos que no cometió. Fue encarcelado en 1978 por violación y robo. En 2009 lo excarcelaron después de que una prueba de ADN le desvinculara de esos sucesos. Y en aquel momento logró la libertad. Nada menos... Y nada más. Porque se ha pasado los últimos seis años en una batalla judicial contra el Estado de Tennessee para lograr ser formalmente exonerado de los delitos por los que fue condenado y para tener derecho a una indemnización por los años que le fueron arrebatados.

Lawrence McKinney no alberga resentimiento pese a que ha pasado la mitad de su vida entre rejas (Innocence Project of Florida).

"He trabajado durante 40 años como abogado penalista y este es probablemente uno de los casos más conmovedores que he llevado: mantener a alguien en la cárcel tanto tiempo y luchar durante tantos años para que se haga por fin jusiticia ha sido una misión titánica", ha contado David Raybin, que ha representado a Lawrence McKinney en su dura batalla legal para limpiar su nombre y recibir una compensación económica por el daño causado.

Un tribunal decidió concederle la libertad en el año 2009 y le dio una suma irrisoria tras haber pasado 32 años en la cárcel siendo inocente: 75 dólares (61 euros) tras quedar acreditado mediante una prueba de ADN que él no había participado en la violación de una mujer y el robo en su casa. Sin embargo, Lawrence, que en el momento del delito tenía 22 años, fue condenado a 115 años de cárcel por aquellos hechos. Desde que pisó de nuevo la calle, su aspiración fue ser formalmente exonerado, lo que implica que se le incluye en un registro donde consta que no cometió ningún delito. La exoneración implica, además, que se tiene derecho a una indemnización muy superior a la que le dieron inicialmente.

Pero el Estado se negaba, precisamente por eso, a exonerarle formalmente, lo que obligó a McKinney a iniciar un largo proceso judicial que se ha resuelto finalmente con la concesión a este hombre inocente de 815.000 euros por haber pasado 32 años de su vida en la cárcel. El propio tribunal que le otorga la indemnización reconoce que la suma es "insuficiente" para resarcir el daño causado, aunque recuerda que es la máxima cantidad que puede otorgarse en estos casos, según la legislación estatal. La indemnización ha sido dividida en un pago inicial de 353.000 dólares (287.500 euros), destinado a cubrir honorarios de abogados y deudas, seguido de pagos mensuales de 3.350 dólares (2.730 euros) durante un mínimo de 10 años. Si muriera antes de que se cumplan esos 10 años, su esposa cobraría los pagos restantes, o sus herederos, en caso de que ella también falleciera, ha explicado el diario Tennessean.

Pese a todo, Lawrence McKinney no alberga odio en su interior. Está deseando iniciar una nueva vida junto a su mujer, con la que se casó en 2010, tras haber mantenido con ella correspondencia postal durante su estancia en prisión. Ahora, a sus 61 años, estas son sus palabras: "Aunque he pasado más de la mitad de mi vida en prisión, encerrado por un crimen que no cometí, no tengo amargura ni estoy enfadado con nadie. Lo único que pedí durante años fue un trato correcto y justo por lo que me ha sucedido. No hice nada y solo quería que me tratasen con justicia".