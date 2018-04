Un padre encuentra a su hija desaparecida hace 24 años gracias a su taxi: 'Nunca me rendí'

Un taxista de la ciudad china de Chengdu ha logrado encontrar a su hija, desaparecida hace 24 años, gracias a la utilización de su taxi para difundir la historia y darla a conocer en todo el país. El hombre, llamado Wang Mingqing, decidió hacerse taxista en 2015 para poder conocer más gente y contar al mayor número posible de personas la historia de su hija, perdida en 1994, cuando solo tenía tres años, en un descuido suyo cuando atendía su puesto callejero de fruta. Ahora por fin podrá abrazar a Wang Qifeng, que tiene ya 27 años. "Nos nos rendimos nunca", ha contado el padre a la prensa local.

Wang Mingquing tiene 49 años y este es el taxi que usaba para buscar a su hija (Captura de pantalla de News.cn).

Wang y su esposa pasaron años pegando carteles con la cara de su hija, en contacto con la policía y visitando orfanatos y hospitales, pero ha sido en el taxi, contando la historia a más de 17.000 pasajeros, la forma en la que el padre logró llegar a más gente, según el diario chino 'People's Daily'. "Caminando primero y luego en el taxi, buscar a mi hija me hacía sentirme padre tras el descuido, me habría sentido demasiado triste si hubiera parado de hacerlo", ha subrayado. Porque la esperanza de reunirse de nuevo con su hija fue desde aquel momento el motor de su vida.

En el taxi, Wang entregaba a sus clientes tarjetas con la cara de su hija y una descripción. Además, en su luneta trasera, pegó un vinilo con la foto y los datos de su pequeña. "El 99,9 por ciento de la gente se mostraba dispuesta a ayudar y me animaba a seguir buscando, lo cual hizo que me volviera aún más determinado", ha explicado, mientras confesaba que la imagen que venía constantemente a su cabeza era la de su pequeña entrando por la puerta y diciéndole: "Papá, he vuelto". Un sueño que ahora se hará por fin realidad.

Wang con una foto de su hija (Captura de pantalla de News.cn).

La hija de Wang conoció el mes pasado a través de la prensa la búsqueda de su padre mediante el taxi, contactó con la policía y con sus padres el pasado 16 de marzo, y el 1 de abril se hizo una prueba de ADN que confirmó que era la niña perdida hace casi un cuarto de siglo. La prensa china ofreció imágenes de Wang y su hija hablando emocionados a través de un ordenador y se espera que la familia se reúna esta misma semana. Su increíble historia está dando la vuelta al mundo.