El 'milagro de Pascua' del pequeño Dylan, que despertó del coma cuando ya no había esperanza y hoy es un niño feliz

"Dylan es nuestro milagro de Pascua", cuentan sus padres, Kelly y Mike Askin, un matrimonio inglés que aún no termina de creerse cómo es posible que hoy tengan a su hijo con ellos, ya recuperado del cáncer que afectaba a sus pulmones y que estuvo a punto de costarle la vida. De hecho, acababan de comunicarles que no había esperanza para él y que lo mejor sería desconectarlo de las máquinas que le mantenían con vida cuando el pequeño, que entonces tenía dos años, despertó del coma y comenzó a recuperarse. Hoy, dos años después, el niño está en casa con sus hermanos y sus padres y tiene un prometedor futuro por delante, contra todo pronóstico.

El pequeño Dylan, con sus hermanos Logan y Bryce y sus padres, completamente recuperado y feliz (CLIC Sargent/Facebook).

La historia tuvo un final feliz en la Semana Santa de 2016. Poco después de recibir la noticia de que no había esperanza para su hijo, Kelly y Mike tomaron la decisión más dura para unos padres y toda la familia se congregó en el Derby Royal Hospital para despedirse de él. Incluso lo bautizaron, porque debido a la enfermedad y a sus constantes hospitalizaciones no habían podido hacerlo. En ese momento, cuando estaban retirándole las medicinas y comenzando a sedarlo, su corazón empezó a recuperar súbitamente los valores normales y simplemente despertó. Tenía dos años y llevaba prácticamente desde que nació luchando contra su enfermedad.

Todo empezó en la Navidad de 2015, cuando Dylan era solo un bebé. Le diagnosticaron una forma extremadamente rara de cáncer que afectaba a sus pulmones, que estaban repletos de quistes hasta en un 80% de su capacidad total. La prevalencia de su enfermedad es de un caso entre 10 millones. Le trataron y respondió bien, por lo que pudo abandonar el hospital, pero regresó al poco tiempo aquejado de una neumonía bacteriana que afectó gravemente a sus pulmones, muy debilitados debido a la enfermedad y al tratamiento.

Dylan, durante su recuperación tras despertar del coma (CLIC Sargent/Facebook).

En abril de 2016, sus esperanzas de recuperación eran nulas. De hecho, los médicos hablaron con sus padres de que la mejor opción era desconectarlo del soporte vital que lo mantenía con vida. Dylan estaba en coma y no despertaría, les dijeron. Kelly y Mike en aquel momento hicieron caso a los médicos, pero parece que Dylan no estaba de acuerdo con su diagnóstico. En ese momento inició un proceso que no ha estado exento de contratiempos y que lo obligó a permanecer hospitalizado durante algo más de un año.

En mayo de 2017, Dylan recibía el alta hospitalaria. El 21 de julio acabó oficialmente su tratamiento contra el cáncer. Hoy tiene aún revisiones que pasar, pero está libre de la enfermedad y vive una vida relativamente normal en casa, junto a sus padres y sus dos hermanos, Logan y Bryce. La familia colabora activamente con CLIC Sargent, una organización benéfica que ayuda a niños y jóvenes que padecen esta dura enfermedad y su testimonio es el mejor ejemplo de que no hay que perder la esperanza porque siempre cabe la posibilidad de que finalmente ocurra un pequeño 'milagro'.