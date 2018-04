La conciliación cuando se tienen niños pequeños no es tarea fácil. Ni siquiera aunque se ejerza un trabajo tan apasionante como el de Anne McClain, una astronuta estadounidense que se está preprando para participar en una misión a la Estación Espacial Internacional que saldrá el próximo mes de noviembre. McClain, comandante del Ejército de Estados Unidos, piloto de helicóptero e ingeniera aeroespacial, está muy ilusionada con el proyecto, pero también sabe que echará mucho de menos a su pequeño de cuatro años. Por eso decidió llevarlo consigo al retrato oficial de la NASA.

En un lugar de posar formalmente con su traje espacial, como es habitual, Anne McClain protagonizó una tierna sesión de fotos junto con su pequeño que decidió compartir en redes para hacer las delicias de sus seguidores. Según dijo, dejar atrás a a su hijo es la parte más difícil de su trabajo. "Por eso a veces le traigo a trabajar conmigo. ¡No sé quién lo disfruta más!". La respuesta parece clara a juzgar por la enorme sonrisa que exhibe su pequieño rubio. Para él que su madre sea astronauta es lo más normal del mundo, aunque poco a poco vaya descubirendo que no es algo tan común... "Su profesora les preguntó en clase a qué se dedicaban sus padres y le dijo que yo era ingeniera. Le pregunté si le había contado algo más y me respondió 'mamá, ninguno de mis amigos ha conocido nunca a un ingeniero...'"

En las imágenes, realizadas por Bill Stafford, uno de los fotógrafos oficiales de la NASA, ella posa con el elefante de peluche del pequeño, mientras que él se abraza al casco espacial de su madre. McClain admite que su trabajo es a pasionante, pero al mismo tiempo señala que "no hace más fácil perderse los gofres con el pequeño por la mañana". "Intento recordar que crecerá y sabrá cómo es, tras los focos, perseguir un sueño. He aquí mi porqué", explicaba en su cuenta de Twitter. Un ususairo le preguntó qué le resultaba más difícil, si quedarse fuera de las misiones o marcharse. "No hay una respuesta fácil".

