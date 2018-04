Un misterioso mensaje reactiva la búsqueda de una joven desaparecida hace 19 años en Estados Unidos

'Me llamo Mikel Biggs, secuestrada en Mesa, Arizona. Estoy viva'. Es el inquietante mensaje que ha aparecido manuscrito en un billete de un dólar en Wisconsin y que ha llevado a las autoridades a reactivar la búsqueda de Mikelle Biggs, una niña de once años desaparecida en 1999 en Arizona. El billete con el mensaje apareció en manos de dos niñas que habían estado vendiendo galletas en el vecindario y cuyo padre, al verlo, decidió dar aviso y llevar el billete. A pesar del tiempo transcurrido y de que hay más de 2.400 kilómetros de distancia respecto al lugar en el que se perdió el rastro de la niña Mikelle, la Policía ha decidido investigar la pista.

Mikel Biggs en el momento de su desaparición y con el aspecto que tendría ahora. (City Of Mesa Police Departament / Facebook)

Se trata del primer rastro de Mikelle Biggs desde que se desvaneció una fría mañana de enero de 1999. El caso fue muy conocido y conmocionó a todo Estados Unidos: la pequeña salió de casa de sus padres en Mesa, Arizona, para comprar unas golosinas en una furgoneta aparcada cerca de su casa. Al ver que no regresaba sus padres fueron a buscarla y tan solo encontraron la bicicleta y las monedas tiradas por el suelo. Jamás se encontró una pista sobre su paradero. Se activó un amplio dispositivo de búsqueda en todo el país, se investigaron vehículos de transporte de comida, se revisó a varios delincuentes con antecedentes de delitos de sexuales que pudieran haber estado por la zona, pero no se encontró nada. Ahora, 19 años después la policía sabe que el billete podría ser falso, un mala broma: el nombre a aparece mal escrito y se trata de un caso conocido en todo el país. No obstante, considera su deber investigarlo.

Para ello la Policía Mesa ha divulgado a través de sus perfiles de redes sociales una fotografía en la que, a partir de sus rasgos de niña, se proyecta el aspecto que tendría hoy la joven. Recuerda que la investigación sobre su desaparición ha sido una de las mayores en la historia de su departamento y asegura que siempre que llega una nueva pista, por pequeña que parezca se investiga. "Hay alguien que recuerda el caso claramente, ya sea la propia Mikelle u otra persona. No sabemos exactamente de qué se trata, pero sin duda se trata de una pista", declaraba Steve Berry, un portavoz de la policía a la prensa local.

Su familia no es, sin embargo, demasiado optimista. Kimber Biggs, su hermana menor, duda de la autenticidad del mensaje. En declaraciones recogidas por 'USA Today' explica que no cree que su hermana escribiera mal su nombre. "Cuando lo vi al principio pensé que podría ser. Siempre hay un rayo de esperanza cuando intentas encontrar algo..." Luego explica que pensó que podía ser un bulo y eso la disgustó mucho. No en vano Kimber Biggs fue la última en verla a las puertas de su casa y trata de mantener vivo su recuerdo y su búsqueda. Sea como fuere ya se están realizando investigaciones: se sabe que el billete fue expedido en 2009, con lo que el mensaje no puede ser muy antiguo. Aunque se descarta la posibilidad de poder extraer huellas, sí se va a examinar la caligrafía del misterioso mensaje.

