El juez dicta prisión sin fianza para el presunto homicida de Castellón

El Juzgado de Instrucción número 3 de Castellón, en funciones de guardia, ha decretado este jueves prisión comunicada y sin fianza para el hombre de 46 años detenido el martes acusado de matar a su exsuegro en Castellón, según recoge el auto al que ha tenido acceso Efe. El hombre había pasado a disposición judicial tras recibir por la mañana el alta hospitalaria, en virtud del atestado instruido por el Cuerpo Nacional de Policía y como presunto autor de los delitos de homicidio doloso, tentativa de homicidio, detención ilegal, lesiones, amenazas y quebrantamiento de condena.

Agentes de la Policía Nacional ante la vivienda donde tuvieron lugar los hechos (EFE)

El suceso tuvo lugar el pasado martes en un domicilio de la calle Camino Morera del Grao de Castellón, sobre las 15.30 horas, cuando el detenido, sobre quien pesaba una orden de alejamiento por dichas amenazas, se acercó hasta la casa de los padres de su ex pareja. Allí, la hija de la mujer resultó herida y su padre fallecía.

RELACIONADO: La nieta del hombre asesinado en Castellón reconocía con estas palabras la heroica labor de su abuelo

La joven relataba visiblemente afectada este mismo jueves que la expareja de su madre entró en la casa de sus abuelos con un cuchillo y la obligó a desnudarse. "Me puso el cuchillo en el corazón y me dijo que si chillaba me mataba, que solo tenía que hacer un movimiento para traspasarme el corazón", indicó. Durante el forcejeo, el abuelo de la joven, de 70 años y nacionalidad española, resultaba herido de muerte por arma blanca.

La joven ha indicado que su madre lo quiso echar de casa, la "secuestró" esperándola en el portal y le dijo que "si ella no accedía a hacer lo que él pedía, iba a hacer daño a su familia". "Lo acabó cumpliendo", ha lamentado.

La causa principal por la muerte del hombre de 70 años será asumida por el Juzgado de Instrucción número 4 de Castellón, mientras que el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de la ciudad lo hará en relación a la denuncia por malos tratos interpuesta el pasado lunes por la expareja del arrestado. Esa denuncia, según fuentes consultadas por Efe, no había llegado al juzgado al estar el denunciado en busca y captura.

Tras la querella, la mujer fue derivada a un centro de acogida para víctimas de violencia de género y se establecieron medidas de protección para el hijo menor de la denunciante.