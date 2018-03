CCOO ha convocado una huelga en las radiales R3 y R5 a partir de este miércoles y hasta el próximo 3 de abril ante la situación de "bloqueo" y "falta de negociación" que "impide la firma de un nuevo convenio colectivo". Según ha informado CCOO en un comunicado, esta huelga se desarrollará durante los tres turnos de trabajo. En el turno de mañana el paro será entre las 7 y las 10 horas; en el turno de tarde, desde las 16 hasta las 19 horas; y en el turno de noche, entre las 22 horas y la 1 de la madrugada.

CCOO es el sindicato encargado de llevar a cabo esta huelga (Getty Images)

RELACIONADO: Arranca la segunda fase del dispositivo especial de Tráfico

Igualmente, el sindicato ha pedido que en este nuevo convenio se registre una subida del 5 por ciento en el sueldo de supervisores, cobrador de peaje y auxiliar de peaje. Además, CCOO ha solicitado que las noches del 24 y 31 de diciembre y 5 de enero los trabajadores tengan una retribución de 120 euros por noche.

Asimismo, el sindicato ha reclamado que el plus de destino no habitual pase de 7 a 12 euros por día, y que el plus de nocturnidad se iguale al alza con los de todos los trabajadores que lo reciben; además de un cambio en la jornada de trabajo y en el trabajo a turnos con un cambio en el cuadro del horario anual.