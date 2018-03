Las pensiones mínimas y de viudedad subirán un 2 por ciento si se aprueban los Presupuestos

Ciudadanos y el Partido Popular han llegado a un acuerdo sobre los Prespuestos de 2018, después de que el Ejecutivo haya "cedido" a las exigencias de Cs, segÚn ha anunciado Albert Rivera en una comparecencia en el Congreso de los Diputados. Entre los puntos acordados por ambos partidos ee encuentra la subida de las pensiones mínimas y de viudedad un 2 por ciento. Rivera ha explicado que los Presupuestos contendrán varias medidas dirigidas específicamente a los pensionistas, más allá de esta subida de las prestaciones mínimas y de viudedad. Así, los pensionistas que perciban una prestación de entre 1.000 y 1.200 euros al mes podrán beneficiarse de una rebaja fiscal de entre 30 y 60 euros, mientras que para los pensionistas que cobren entre 600 y 1.000 euros al mes se ha acordado un complemento fiscal negativo.

El acuerdo de Presupuestos contiene varias medidas dirigidas a mejores las pensiones. (EFE)

En total, estas medidas podrían beneficiar a 7,2 millones de pensionistas, según ha declarado Rivera durante su comparecencia, en la que ha asegurado que, de esta forma, estas pensiones subirían "por encima del IPC con cargo a Presupuestos". "Esto va a ser inmediato. Si se aprueban los Presupuestos, 7,2 millones de pensionistas tendrán subidas por encima del IPC en el bolsillo", ha apostillado. En este sentido, el líder de Ciudadanos ha atribuido estas mejoras al mérito de su partido en la negociación de las cuentas de 2018 pues, según ha sostenido, desde el Gobierno "no tenían pensado nada más que una subida del 0,25%", tal y como contempla el actual sistema de revalorización de las pensiones. "Hemos convencido al Gobierno que había que hacerlo: que las rentas más bajas, quien no llega a final de mes, tiene que llegar a final de mes. Y esto, a diferencia de las políticas disparadas de gasto, de PSOE y Podemos, es una política que se puede pagar", ha manifestado.

En el acuerdo se contempla también el complementeo salrial para jóvenes y la marcha de la senadora del PP, Pilar Barreriro, imputada por corrupción. Con la salida de Barreiro de la bancada popular el viernes, se despejó el camino que ha permitido, según Rivera, dar un giro "político y social" a las cuentas públicas, las segundas que negocia Ciudadanos.

HACE FALTA EL APOYO DEL PNV

El acuerdo entre Ciudadanos y el Partido Popular no garantiza la aprobación de las cuentas públicas. El apoyo del PNV también resulta "clave" para que el Gobierno pueda sacar adelante, al menos, el primer trámite presupuestario en el Parlamento, que será el debate de enmiendas a la totalidad. Sin los cinco votos de la formación vasaca no se podría continuar. Sin embargo, el grupo parlamentario vasco no se ha pronunciado sobre dicho debate y se ha limitado a reafirmar e insistir en que no iniciarán negociación alguna con el Gobierno hasta que no se levante el 155 sobre Cataluña.

